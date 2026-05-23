BLACKPINK Jisoo親兄金正勳涉家暴、性虐待 大嫂宣布離婚晒大量精神藥物頻臨崩潰：快死了

韓國知名女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的哥哥金正勳（又譯金政勳），近期捲入令人震驚的家暴與性侵醜聞，其第二任妻子（A女）於今日（23日）凌晨沉痛宣布，兩人確定將於5月26日正式離婚。A女在社交平台上昨出（22日）大量精神科藥物的照片，崩潰直呼：「如果是這種程度，感覺快死掉了」，顯見這段婚姻帶給她極大的心理壓力與創傷。A女同時表示，雖然對過去有所不捨，但在辦妥離婚手續後，將會把這個用來揭發前夫惡行的社交平台帳號刪除，期盼能徹底告別這段地獄般的日子。

Jisoo哥哥金正勳涉性侵未遂及家暴

回顧整起駭人聽聞的社會案件，A女與金正勳於 2025 年步入婚姻，沒想到卻是惡夢的開始。今年 4 月，金正勳先是被指涉嫌對一名女直播主性侵未遂，隨後A女接連爆料，控訴結婚後長期遭受家暴及性虐待。

A女透露，Jisoo哥哥金正勳惡行極其殘暴，包括曾被迫拍下性愛影片，甚至被逼吞下他的痰；即便在身體不適的情況下，仍被迫進行肛交等非人道行徑。A女表示，她曾多次嘗試逃回娘家求助，卻每次都被抓回家中囚禁，長期折磨下，她的體重一度暴跌至僅剩34.8公斤。直到上月，她趁著老公爆出性醜聞之際，才鼓起勇氣在IG發文揭發一切，讓外界看清金正勳的真面目，這起「Jisoo大嫂家暴案」也隨之在網上迅速發酵。

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Jisoo曾獲大嫂澄清對兄惡行不知情

由於金正勳的特殊身分，這起家暴事件也讓無辜的Jisoo遭受巨大的輿論抨擊。對此，A女曾親自發文替姑仔Jisoo澄清，強調自己結婚時根本不知道男方是巨星的親哥哥，且Jisoo對親哥的惡行完全不知情，呼籲酸民不要將炮火對準Jisoo。事件延燒數日後，Jisoo也透過經理人公司發表聲明大動作與哥哥割席，表示自己從小就離家，對親人的私生活一無所知；同時強硬警告外界，若再有造謠者試圖將她與哥哥的爭議牽扯在一起，一律將採取法律途徑捍衛名譽，絕不寬貸。

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BLACKPINK Jisoo來港上台90秒：

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service