SEVENTEEN 東京巨蛋驚現麻疹確診 官方發緊急健康通告 無阻繼續今明兩日大阪見面會行程

日本麻疹疫情持續升溫，甚至已波及演唱會等大型活動。韓國人氣男團SEVENTEEN的官方網站昨日（22日）就發出緊急通告，指他們於13日在東京巨蛋舉行的「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」粉絲見面會中有一名參與者被確診患有麻疹，呼籲粉絲們注意健康狀況。

SEVENTEEN經理人公司稱會做好安全管理

SEVENTEEN所屬經理人公司Pledis娛樂在公告中寫道：「我們注意到，5月13日星期三在東京巨蛋舉行的『SEVENTEEN 2026 FANMEETING 'YAKUSOKU'』上一名觀眾後來診斷出患有麻疹」，他們補充道：「麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身性傳染病，可透過空氣、飛沫和接觸傳播。它具有高度傳染性，如果未免疫的人感染，幾乎肯定會發病。據說，一旦感染，免疫力就會終身存在。感染後約10天，會出現類似流感的症狀，例如發燒、咳嗽、流鼻水和結膜炎，隨後持續2-3天的高燒後會出現皮疹。對於當日曾前來觀賞演出的觀眾，如果您出現疑似麻疹症狀（發燒、皮疹、咳嗽、流鼻涕、結膜炎等），請務必提前聯繫醫療機構就醫。就醫時，請佩戴口罩，並儘量避免乘坐公共交通工具。」他們最後表示：「我們將繼續在行政部門的指導下努力做好安全管理，讓大家都能安心管理，請大家安心。」

SEVENTEEN一場見面會吸納5萬粉絲

SEVENTEEN於5月13日及14日一連2天在東京巨蛋舉行了2場粉絲見面會，2天共吸引了10萬名CARAT（SEVENTEEN粉絲名稱）來捧場。單就有確診者到場的13日演出估計就有約5萬名粉絲到場。至於SEVENTEEN成員S.Coups、Joshua、The8、Vernon和Dino則照原定計劃，昨日從仁川機場飛赴日本大阪繼續將於今明兩日（23、24日）舉行的粉絲見面會大阪場演出。

除了東京之外，九州地區疫情也出現擴散跡象。熊本電視台報導，鹿兒島縣一所高中5月1日爆發群聚感染，另有曾前往福岡縣演唱會場的女性確診感染等案例。

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