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黃日華做《中年好聲音4》秘密武器？自誇唱歌感情爆燈向一人挑機 曾宣布退圈難回復顛峰狀態

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-23 HKT

前TVB小生黃日華自從在2014年與港視（HKTV）約滿後，曾稱對拍戲的「興趣和體力都不及從前」鮮有再參與幕前演出，改為在內地商演登台，近年索性專注明星足球隊的活動，去年12月黃日華更宣布：「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出。」

黃日華殺入《中年好聲音4》做秘密武器？

不過世事無絕對，在明晚（24日）播出的TVB真人騷《中年好聲音4》的「經典情歌之夜」上半場，在新增設「知音人」角色中，請來黃日華和羅敏莊頭炮。黃日華不單在電視上與莫家淦合唱《忘不了你》，黃日華笑言自己演戲數十年，唱歌感情比莫家淦更好，唱到興起黃日華指着肥媽唱「如何喜歡你，如何結識你」，肥媽即飛吻回敬。

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黃日華曾明言現階段沒有戲癮

黃日華曾明言現階段沒有戲癮：「我都做咗咁多年，自己知自己事，係唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象俾觀眾，同埋畀時間自己，做自己喜歡嘅嘢。後生一輩有好多好好表現，希望佢哋好好努力，發揮專長成為香港新偶像！」當中最大的關連，其實是太太梁潔華的離世：「佢係我頭號fans，每次佢睇完會畀意見，因為佢分析力好強，我先有進步。自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？而且我本身唔係咁鍾意做呢行，加上經濟唔算有壓力，咪當休息下。」黃日華往後全力過寫意生活，除了與明星足球隊北上踢波外，又多次公開唱歌，今次驚喜現身《中年好聲音4》，莫非有意轉型做歌手？

「全能ACE」吳亦偉唱出畀女飛的感覺

另一方面，在「經典情歌之夜」上半場上，有「全能ACE」之稱的吳亦偉演繹《留低鎖匙》，其歌聲增遞式帶出傷心欲絕的感覺，獲陳潔靈激讚：我好耐未畀人感動過。」肥媽笑指亦偉唱出畀女飛的感覺。羅敏莊則讚亦偉揀歌聰明，因原唱許茹芸的廣東話咬字不準，亦偉唱《留低鎖匙》完全冇違和感。減磅成功的「中4炸彈」尤淑情，頭戴粉紅色綢緞頭花、穿上酒紅色華麗復古宮廷服演繹《問》，貴氣造型加上激昂又帶溫柔的歌聲，贏得張佳添高度評價，讚她的歌聲有治癒能力，海兒則讚淑情每個震音都很有層次感。肥媽笑指未見過有選手減肥後依然夠氣：「你減咗好多喎，但都係咁夠氣。」

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