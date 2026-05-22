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港姐全球招募丨郭珮文點評《女神配對2》求愛勇者 19歲蔡楠想追樂易玲：我唔敢同佢爭 陳若思自認傻更更鍾情「林敏驄2.0」

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-22 HKT

《2026香港小姐競選》正展開全球招募，陳若思和郭珮文出席今日舉行記者會。陳若思和郭珮文都參加了《女神配對計劃2》，問她們可有留意求愛勇者的面試？她們都對其一位19歲的求愛勇者、乒乓球教練蔡楠有深刻印象，陳若思笑指自己與他年紀相近，但知對方的理想對象是樂易玲，她們都笑謂不敢與樂易玲爭。

陳若思自認傻更更鍾情「林敏驄2.0」

陳若思又說有留意「林敏驄2.0」王維燁，指自己喜歡林敏驄，又覺得他和自己都一樣傻更更，覺得思想些能同步，但直言對方的外貌不是她喜歡的類型，「我知有2個女神鍾意眼睛細，我鍾意大眼睛，似羅子溢。」郭珮文透露喜歡內雙眼皮，有韓風感覺，但最重要是有感覺。
 

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