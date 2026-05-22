港姐全球招募丨宋宛穎自爆選美甩贅肉成壓力 為《魔音女團》首演再減磅：要露多啲肉 黃嘉雯回望變得更有自信

《2026香港小姐競選》正展開全球招募，今日舉行記者會，呼籲合資格佳麗把握機會，多位香港小姐包括陳詠詩、黃嘉雯、陳熙蕊、陳若思、宋宛穎、郭珮文、王汛文、李芷晴和阮嘉敏都有到場，師姐陳凱琳、朱千雪和高海寧則拍片呼籲。在記者會上，9位港姐分別揀選參選時的照片和大家分享，當輪到黃嘉雯時，主持陸浩明笑她是否揀拉頭馬的相，她即否認，並表示選了參選時的泳衣照以及玩烏克麗麗的照片，認為很有意義。

預告戰衣性感要露肉

黃嘉雯和宋宛穎受訪時表示勾起很多參選時的回憶，黃嘉雯稱當年很緊張，連自我介紹都要練習很耐，但現在比以前更有自信；宋宛穎笑言當年最大壓力是減肥，當時瘦了5公斤，甩哂肥肉，又說因參加了《魔音女團》，更要落力減磅，她說：「6月6日會在一個慈善節目中第一次演出，會有新歌和新舞，啲衫有少少性感，我們是女團，都要露多啲肉，不會着唐裝咁跳舞，所以都要努力keep。」

黃嘉雯呼籲朋友找她做提名人

黃嘉雯則指自己因做飲食節目，故近來越食越多，一日至少食4餐，講到她身材仍很好，早前在社交平台分享打網球運動照，身穿超短裙的她險走光，但她表示那是運動裝，一定不會走光，又說要趁年輕時多影靚相。至於可有呼籲身邊朋友參選？黃嘉雯呼籲有興趣的朋友要快些找她做提名人，宋宛穎則指身邊有靚女同學，有意先為她報名，笑言要先斬後奏。

