陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家

陳慧琳（Kelly）老公劉建浩的媽媽劉沈靜早前離世，享年77歲。今日（22日）在香港殯儀館一樓基恩堂設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移歌連臣角火化場火化。《星島頭條》今日獨家直擊陳慧琳一身素服現身奶奶靈堂。

陳慧琳奶奶劉沈靜5月初離世

陳慧琳奶奶劉沈靜5月1日在養和醫院離世，今日於香港殯儀館一樓基恩堂設靈，靈堂內布置簡潔幽雅，橫匾寫上「慈恩永懷」，禮堂中央放置了三個心形花牌，一個是陳慧琳和老公、一個是兩個孫兒劉昇和劉琛，另一個則是劉建浩妹妹劉建芝的心意。禮堂右邊設置了投射螢幕及一個白色圍上鮮花的主講台，堂內亦擺滿眾多親友送上的花牌，圈中人如胡楓及奚仲文等均有致哀。

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陳慧琳奶奶曾爆豪門母女恩怨

提到送上心形花牌的女兒劉建芝，其實過往曾與母親發生過不愉快事件，更一度鬧上法庭。2020年，劉沈靜曾入稟高等法院控告女兒劉建芝，指自女兒搬入半山司徒拔道玫瑰新邨寓所同住後，不斷受到對方多番威嚇、騷擾甚至襲擊。當時劉沈靜更成功取得法院頒發的臨時禁制令，禁止女兒接近寓所，或接觸居住在內的人。這段豪門恩怨當年曾引起外界高度關注，如今隨着劉沈靜離世，劉建芝亦送上花牌致送最後敬意，相信一切恩怨已隨風而散。

陳慧琳透露無特別儀式

今日約下午5時許，《星島頭條》獨家直擊到在助手陪同下陳慧琳與兩個兒子乘保母車抵達，戴住太陽眼鏡的陳慧琳與劉琛均以素服打扮現身，兩人先行下車，更快步行往殯儀館內，而長子劉昇則相隔十秒後才下車，該是盡量避免被傳媒影到，之後劉昇快步追趕上與媽媽及弟弟一起入電梯。期間問到喪禮以甚麼儀式進行？陳慧琳只說：「沒有特別儀式。」她便步入大堂及電梯內。而傳媒卻見不到陳慧琳老公的蹤影，可能低調的他，為免被傳媒影到而走了其他通道進入殯儀館。

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陳慧琳全家福曝光兩子極高大：

陳慧琳兒子劉昇、劉琛近照曝光

近日陳慧琳一家四口的罕見全家福流出，兩位兒子劉昇和劉琛的最新樣貌與身高瞬間成為大眾焦點，這日在殯儀館外見大仔劉昇長得相當高大，早已高過媽媽，就連細仔劉琛亦已經高過媽媽。

陳慧琳老公劉建浩現身

於晚上近8時半，陳慧琳一家離開殯儀館，陳慧琳的老公率先現身，之後兩個兒子一左一右分開行，尤其長子劉昇更特意戴上口罩盡量避開傳媒鏡頭，陳慧琳則押後步出，問到老公心情是否已平復？陳慧琳說：「經已平復了，（兩個兒子是否也需要安慰一下？）不需要，他們沒問題，有心！有心！」之後她便上車離開。

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