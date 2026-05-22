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《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-22 HKT

韓國MBC話題劇集《21世紀大君夫人》深陷歷史爭議，事件持續發酵。電視台今日正式公布，將刪除劇中引發軒然大波的邊佑錫登基場面！事件起源於邊佑錫飾演的「理安大君」身份為「自主國皇帝」，惟登基時所戴為藩屬國等級的「九旒冕冠」，而非皇帝規格的「十二旒冕冠」；大臣們高呼的亦是「千歲」而非皇帝專用的「萬歲」，被批評歷史嚴重失實。

崔泰星指看IU落淚感心痛

IU日前於生日粉絲活動上哽咽致歉，向粉絲作90度鞠躬，表示若大家感到失望，之後邊佑錫、導演朴俊和、編劇等亦公開道歉。韓國知名歷史講師崔泰星，日前曾發文批評劇集，之後又轉軚向IU與邊佑錫致歉，表示：「看到IU落淚的模樣，以及邊演員親筆信的內容，我感到非常心痛。」 他坦言撰文的原意是希望探討「為了不讓這樣的情況再次重演，現在需要建立制度」，但批評之火卻似乎燒到了不該被波及的人身上，並指出連自己有時也會混淆歷史用語，若要求演員們對這些專業術語與背景完全理解，實屬過於苛刻。此外，原定由5月19日至28日舉行、為期10日的劇集官方紀念品快閃店，亦突然宣布縮短至7日，商品販售只至23日，24日至25日僅保留展示空間。

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