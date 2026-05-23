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冼灝英近照曝光硬漢狀態依然fit爆 疑低調離巢TVB轉型學中醫謀生 曾傳因拜師問題襲擊敖嘉年

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-23 HKT

68歲的資深武打演員冼灝英，縱橫演藝圈逾40年，硬漢形象深入民心，近日冼灝英現身廣州，與苑瓊丹以及落選港姐鍾潔怡敘舊。從近照可見，冼灝英依然精神奕奕、身形壯健，展現出習武之人的優良體格。鍾潔怡更興奮地留言寫道：「估唔到喺廣州都見到你─冼師傅！20年冇見啦，多謝你幫我拉鬆返啲筋。」照片中三人笑容燦爛，場面溫馨，更勾起了網民的無數回憶。

冼灝英自爆近年工作量減少

冼灝英自2014年再度重返TVB後，演出機會卻逐漸減少，他透露劇組已經很久沒有邀請他出席劇集的宣傳活動，甚至連劇集煞科的「收工飯」都沒有他份，他最後的TVB作品，包括《麻雀樂團》、《俠醫》及《金式森林》。更令外界錯愕的是，近日有眼利網民發現TVB官網的藝人名單中，冼灝英的名字及官方檔案已經被悄悄除名，似乎意味著這位服務多年的甘草演員，已默默約滿低調離巢，令觀眾十分不捨。

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傳冼灝英因拜師問題襲擊敖嘉年

回顧冼灝英的演藝生涯，除了無數經典的武打場面外，最為人談論的莫過於2010年與同劇男星敖嘉年的一段恩怨風波。當年兩人在拍攝《花花世界花家姐》期間，於煞科宴上發生嚴重衝突，傳聞冼灝英在席上情緒激動，用酒杯擲傷敖嘉年的眉骨，導致對方當場血流如注，最終需要急送入院縫針治理，事件震驚整個娛樂圈。據悉，這場流血衝突的導火線源於一場「拜師」恩怨。敖嘉年原本對冼灝英修習的「大聖劈掛」深感興趣，兩人私下不時切磋武藝，敖嘉年更一直尊稱對方為「師傅」。然而，後來敖嘉年卻高調轉拜另一武打巨星陳觀泰為師，此舉令一直傾囊相授的冼灝英感到被背叛及不忿，最終導致兩人在酒精影響下爆發衝突，這段師徒恩怨至今仍是圈中一樁著名的羅生門事件。

冼灝英曾一度進軍荷里活

冼灝英早年曾為周潤發、鄭浩南、成奎安及萬梓良等巨星擔任替身，至90年代他在亞視發展順遂，參演《精武門》、《我和殭屍有個約會》等神劇。為了拍出逼真效果，冼灝英可謂搵命搏，曾試過撞穿頭、撼爆眉骨，最驚險一次是拍攝電影《凶貓》時被撞飛13呎直撼後腦，昏迷足足三日。憑藉扎實的真功夫，他當年更差點完全進軍國際，曾遠赴美國參與多部荷里活大製作，包括尚格雲頓的《搏擊之王》及羅禮士的《J-Jungle》等，揚威海外。近年冼灝英積極學習中醫、推筋及針灸，以便轉型謀生。

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