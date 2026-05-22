唱錢丨姚焯菲用自由風格挑戰幸過關 與詹天文組「WC」好Cam 撇清與李克勤大仔緋聞：佢似細佬

姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰、何晉樂、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝及甄敏芳今日出席節目《唱錢》拍攝，姚焯菲剛從美國紐約大學放暑假回港隨即亮相挑戰新節目歌唱遊戲，與何晉樂合唱《好心好報》並成功過關，受訪時透露在美國求學亦有歌唱課堂有機會訓練歌喉，但挑戰《唱錢》則似考試，平常唱歌專注投入感情，節拍音準較自由風格，沒有留意成績但慶幸過關。

姚焯菲詹天文聯手挑戰有信心通關

詹天文自爆二人被粉絲合稱WC組合，姚焯菲聯想後尷尬指稱呼「好Cam」感到無奈，二人聯手挑戰節目則有信心通關。姚焯菲放暑假回港透露將逗留至八月底，期間計劃推出新歌：「有好多存貨，將會出一首新歌，另外錄好兩首，寫好一首。慢歌為主，題材有情歌、有講關於追夢。」

姚焯菲新歌MV非李立仁操刀

姚焯菲透露新歌已完成MV拍攝，笑言並非由李克勤兒子李立仁操刀，另請一位就讀電影的同學負責。談到二人感情發展，姚焯菲驚訝地馬上澄清：「吓！唔好搞！佢好似細佬，我哋兩個成日互串。」直指未視對方為理想對象：「佢係朋友嗰杯茶。」

姚焯菲對《愛回家》結束感可惜

處境喜劇《愛．回家之開心速遞》將會結束，姚焯菲為劇集演唱主題曲兼曾飾演高一彤，直言自小看劇集成長對系列結束感可惜：「知道會完，好唔好開心。希望有機會再拍，有同經理人傾、同監製夾。」坦言希望與熊家成員再聚。至於新一輯處境喜劇，姚焯菲否認為劇組成員：「唔知道（新劇開拍），唔知道演員班底。」但認為拍攝處境喜劇為良好訓練，希望有機會參與。

詹天文7.11麥花臣開首個個唱

詹天文預告將於7月11日在麥花臣場館舉辦首場個人演唱會，近日積極備戰並在內地讀書同時勤力做運動每朝健身：「未有腹肌，唔想太明顯，想練馬甲線。」並藉此練心肺功能預備演唱，笑指若到時未能在演唱會上騷腹肌，請大家不必深究。

