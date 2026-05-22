ViuTV《COURT!》葉澍欣首拍劇 演「私影X小姐」受關注 演藝學院畢業私下愛晒性感照

ViuTV最新原創劇《COURT!》強勢近日於99台逢星期一至五晚上9時30分黃金時段播出！這部備受期待的劇集由MakerVille與銀河映像破天荒聯手製作，幕後陣容極具份量，包括金像級監製游乃海、朱淑儀，聯合導演吳家偉及編審潘漫紅。全劇分為三個單元，透過不同案件視角、難以置信的巧合以及對公平法律原則的維護，深度剖析法庭上的細節如何影響「真相」的最終呈現。這部集結頂尖班底的港產法庭劇，掀起觀眾追劇潮，同時令不少新晉演員受到關注。

葉澍欣首拍劇挑戰「私影MK妹」

在劇中備受討論的單元中，新晉小花葉澍欣（阿澍 ）首度挑戰電視劇，飾演極具爭議的提告人「X小姐」。現年24歲、畢業於香港演藝學院表演系的阿澍，私底下多才多藝，不僅精通女高音和流行曲，更擅長Hip Hop、Kpop、初階鋼管舞與編舞，甚至在形體創作和寫作上皆有涉獵，可謂美貌與實力兼備。戲中她卸下高材生形象，化身以「私影」維生的直率「MK妹」，她坦言角色講嘢直接的性格與自己相近。首次面對法庭大場面，阿澍直言極具考驗，更自爆為了一場高難度喊戲在家瘋狂苦練。她期望觀眾能放下偏見，透過角色反思社會模稜兩可的價值觀，同時展示她深厚的表演功底。

相關閱讀：COURT｜ViuTV新劇獲讚似美劇 幕後大腦與《正義女神》是同一人 邱士縉周嘉洛同演法官被對比

演藝新丁劉家聰演「媽寶」爆笑闖禍

另一位備受矚目的演藝界新星劉家聰（Alan），則在劇集中飾演「余大力」。該角色設定為一名一緊張就會肚痛的重度「媽寶」，雖然重視親情，卻缺乏友誼與異性相處經驗，最終因對異性的好奇心而引發一連串闖禍事件。劉家聰視今次參演ViuTV劇集為極珍貴的實戰機會，讓他在片場中學習如何與導演及劇組人員建立默契。面對未來的演藝道路，劉家聰強調不想被單一角色定型，期盼未來能有更多突破性的演出，並透過觀察身邊事物讓自己不斷成長。

相關閱讀：COURT!｜朱鑑然演勢利律師獲讚似梁朝偉 曾演《尋秦記》古天樂兒子 華仁畢業為前港隊游泳代表

COURT!丨邱士縉周嘉洛同演法官被對比？