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之間—吳冠中水墨行丨王菀之以「神之姿態」登場覺驕傲 感謝劉德華送花籃挺藝術 掛心張敬軒病情寄予信心

影視圈
更新時間：18:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-22 HKT

王菀之與香港舞蹈團合作的大型舞蹈詩《之間—吳冠中水墨行》今日開始公演4場，王菀之為表演作曲兼特別演出，她表示有夢想成真的感覺，發夢都冇想過能與香港舞蹈團和法國藝術家合作，與以往做演唱會感覺不同，有另一種滿足感，並感謝香港舞蹈團對她的信任。

王菀之自覺沒有失禮

談到今次作特別演出，王菀之笑指自己在演出中以類似神的姿態與舞者共舞，雖然只做簡單的形體動作，但慶幸有學過跳舞，自覺沒有失禮，相信自己沒有破壞整體氣氛，為自己感到驕傲，問到可有機會真的與舞者們共舞？她笑說：「我都想，但不知幾時，睇楊老師（藝術總監楊雲濤）會安排咩角色俾我，不過舞者們很犀利，同他們打招呼時，見他們都是做緊一字馬。」

王菀之讚自己表現

演出中Ivana穿上特別設計的長裙，自言是以「Spirit」姿態在舞台上面出現，與大自然、花池及眾多「仙子」共舞。她形容自己飾演一個「神」一般的存在，與大地和自然連結。雖然她的形體動作不多，但舞台上她也非常緊張：「你要站喺一群超級專業嘅舞者旁邊，就算舉手投足只係一下，都唔可以失禮。唔好話靚，最少唔好破壞佢哋咁靚嘅構圖。」她慶幸自己練功十年，用喺呢一刻：「我唔想完全唔郁只係唱，因為我又唔係歌者。最後終於做到，我都要稱讚自己企喺專業舞者旁邊，聽到嘅係自己嘅音樂作品，一齊做形體，我真係好驕傲。」
 

王菀之擔心張敬軒病情

另外，對於好友張敬軒在月初的首場《25+英皇群星演唱會》後患上急性內耳迷路炎，要取消第二場的演出，王菀之直言近來很忙，無聯絡他，對上一次見面已是《25+英皇群星演唱會》前，她知道張敬軒患病後有擔心，但對他的信心更大，相信他的強大會令自己很快康復，至於可有邀請他來看演出？她表示忘記邀請很多人，並感謝劉德華送來祝賀花籃，指他很支持藝術和書法，希望他有時間都來看演出。

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