《少林足球》「豬肉佬」楊能近況曝光 滿頭白髮但精神甚佳 道具師出身曾幫巨星整「炸彈」

周星馳「御用綠葉」黃一山（細龜），近日在橫店開工，順道與一位相識多年的老友楊能聚舊。楊能昔年跟黃一山一樣，也拍過不少周星馳電影，最為人熟悉的是《少林足球》熱愛跳舞的「豬肉佬」一角，至今仍是觀眾的集體回憶。二人久別重逢，又有周星馳這個共同話題，開始聊到昔日的拍戲點滴，從二人有份演出的經典電影，再聊到拍戲的辛酸，轉眼間已20多年，讓二人感嘆時光飛逝。

楊能滿頭白髮但中氣十足

從影片中可見，67歲的楊能雖然已是滿頭白髮，髮量也略顯稀疏，但精神狀態極佳，堪稱老當益壯。他身穿一件簡潔的白色短袖上衣，配上一副眼鏡，看起來和藹可親。與黃一山對談時，不僅笑容滿面，眼神依然精靈有神，而且中氣十足，完全看不出真實年齡，近年楊能長駐內地展，去年與黃一山已經相約飯敘，近日剛好二人又身處橫店，便促成了這次的老友見面。

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楊能拍攝周星馳電影成名

楊能雖然其貌不揚，但天生充滿喜感，獲得周星馳賞識後，在他的多部電影演出，除了《少林足球》的「豬肉佬」，其中最為人津津樂道的，莫過於在《美人魚》中飾演博物館館長，之後又以美人魚的滑稽造型亮相，強烈的反差讓人笑聲不絕。其他電影作品，包括《行運一條龍》、《雀聖》、《家有喜事2009》、《百星酒店》、《六福喜事》等。在2023年，楊能更參演了TVB劇集《一舞傾城》，飾演「婦科聖手」醫生「吳秋水」，破格的演出，再次引起網民熱議。

楊能原是道具師逐步走到幕前

楊能不僅是一位喜劇演員，其實他並非科班出身，而是從電影幕後道具師逐步走到幕前。楊能於1979年加入TVB，其後輾轉投身廣告界，繼而再闖入電影圈。他參與製作的首部電影是《涼茶‧馬尾‧飛機頭》。入行多年，他最難忘的經歷是參與成龍的電影拍攝時，被成龍即場「考牌」。當時成龍突然要求他製作「道具炸彈」，更全部人停廠等待他，最後楊能用了3個多小時完成，有傳他因而獲得成龍賞識，成為圈中佳話。

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