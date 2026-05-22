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粵劇《金蓮X金蓮》圓滿上演 古今對照顛覆武大郎與潘金蓮形象 南鳳阮兆輝無私傳承傾囊指導

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-22 HKT

由粵劇年輕編演團隊「青靈宵」主辦的《金蓮X金蓮》已於日前一連兩晚在葵青劇院演藝廳圓滿上演。上半場為古老戲《武松》選段，下半場為新編中篇劇《我們不是武大與金蓮》，以古今對照顛覆武大郎與潘金蓮的固有印象，獲業界與觀眾高度評價。

謝曉瑩吳立熙等聯合編劇

《我們不是武大與金蓮》由謝曉瑩、吳立熙、郭啟輝、周洛童聯合編劇，謝曉瑩導演、吳立熙副導演，高潤鴻擔任藝術總監、音樂領導及設計。劇本參考前人考證：武植（大郎）實為進士出身、身材高大的清官，潘金蓮則是知書識墨的賢內助。然而黃堂一念行差造謠中傷，令他們蒙上污名。全劇以「流言傷人、口業之害」為主題，反思當今網絡時代的語言暴力，體現青靈宵「新中有舊、舊不缺新」的理念。

南鳳與阮兆輝無私傳承滋養年輕團隊

著名花旦南鳳出任新編劇的藝術指導，粵劇名伶阮兆輝出任古老戲《武松》的藝術顧問，對《打虎》、《獅子樓》等提供規範指導。兩位前輩無私傳承，為年輕團隊注入寶貴養份。

高志森李龍安德尊到場支持青年演員

兩晚演出吸引眾多嘉賓出席。高志森導演於首晚到場支持；李龍、大王安德尊與謝芷倫則於第二晚現身，為謝曉瑩、譚穎倫、吳立熙、郭啟輝、周洛童、張肇倫、吳國華、鄺紫煌等青年演員打氣。當中，大王安德尊更於當晚儀式中擔任司儀，其教科書級別的控場力與幽默感，令全場氣氛推至高峰，為舞台增添無限光彩。觀眾對新編創意、年輕演員紮實功底及傳統與現代的融合呈現均表讚賞，尤其對「流言傷人」的反思深表觸動。青靈宵表示將繼續傳承經典，並鼓勵年輕創作，為粵劇注入新活力。

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