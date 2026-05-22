林奕匡與黃偉文聯手推出破格新作 化身「占士匡」探討AI世代「瘋」與「癲」

林奕匡（Phil）最近推出全新個人派台作品《特務占士匡 Mad World》，由他聯同填詞人黃偉文（Wyman）及監製Edward Chan攜手打造，並由黃兆銘與Edwin Tong共同編曲，展現入行以來前所未見的音樂面貌。新作的曲風與以往作品截然不同，在瘋狂而緊湊的節奏之中，引領樂迷走進真假難辨的Mad World。

林奕匡網絡真假難分

新作《特務占士匡 Mad World》靈感來自日常，在科技盛世之下，網絡世界資訊氾濫，單靠理性思考，又是否足以分辨真假？Phil坦言一向重視邏輯和批判，然而社交平台上AI當道，要判斷真假亦變得越來越困難：「喺21世紀最有殺傷力嘅可能係『字』，有人冒認你身份發表言論，隨時可以令人身敗名裂。」

林奕匡MV化身「占士匡」

MV中他化身「占士匡」，將內心的混亂與失序延伸至視覺呈現；在瞬息萬變的時代中，顛倒與錯置的場景令Phil迷失方向。被AI扭曲的世代，「占士匡」如何辨認自己的路？這份困惑，亦呼應創作初期他從旋律感受到的狀態「Key喺度變，個世界都喺度變」，當世界高速轉動，連真偽都變得模糊，相信樂迷收聽時都仿如置身一個「瘋」與「癲」的世界。

林奕匡大膽歌詞營造特務電影氛圍

談到與Wyman交流的過程，Phil自言：「呢首歌真係好估你唔到，我冇試過寫一首咁嘅歌。」意想不到的曲風同樣令Wyman感到興奮，甚至毋須多作解釋：「當聽到個旋律嘅結構時候，就知道就係要做咁樣嘅嘢。」兩人不約而同聯想到經典特務電影氛圍，Wyman大膽用字如「一起keyboard 失禁」，完整了Phil腦海中對這個議題的畫面感，亦令整體概念更完整鮮明。

林奕匡強化電影感與不安戲劇張力

這次創作從寫歌到編曲初期，均以情緒感受先行，逐步建構出這個「瘋」與「癲」的新世界。為強化當中的電影感與那份「不安穩」氣氛，團隊特別集結了多位資深音樂家參與，包括坂本暁良、北川淳人（北川アツト）、西村浩二（Koji Nishimura）、村田陽一（Yoichi Murata）等，為作品注入更豐富的戲劇張力，描繪AI世代下的不安與動盪。

林奕匡持續突破音樂界限

此外，期間限定的音樂創作空間Phil's Music Lab更成為他的錄音室，在 Edward Chan監製下，Phil進一步調整及完善新歌《特務占士匡 Mad World》，並錄製和音細節。無論是新作、未來音樂企劃，還是Music Lab，Phil都希望繼續突破界限，發掘更多音樂可能，為聽眾帶來與以往不一樣的林奕匡。