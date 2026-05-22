金秀賢戀未成年金賽綸爭議有望得平反 雪莉兄怒宣戰「第二回合」 投資電影曾涉逼拍裸戲

韓國男星金秀賢去年起捲入戀未成年金賽綸、向金賽綸逼債、煽動網絡欺凌金賽綸等爭議，因日前韓國檢方稱去年5月由《橫豎研究所》代表金世義公開的「金賽綸生前音檔」，經鑑定確認是透過AI技術偽造而再掀起熱議。雖然警方未有詳細公開金世義發布金秀賢與金賽綸的私密照、疑似情信等，是否亦是偽造來支持「戀未成年金賽綸」的立場，但金秀賢似乎迎來還清白的機會。韓國警方認定金世義涉嫌散布虛假消息、嚴重損害金秀賢名譽，已正式向法院對其申請羈押。消息公布後，已故女星雪莉的哥哥在社交平台發出針對性極強的警告，矛頭疑似指向金秀賢。

雪莉哥哥暗諷金秀賢

儘管「未成年戀」部分指控因韓國警方認定AI造假而站不住腳，另一波風波卻因已故女星雪莉哥哥的發文而再掀熱話。雪莉的哥哥在社交平台上發布了一段意味深長的話：「如果你再次爬出來，那就是第二回合了，選擇權在你手上。」該貼文一出立刻引發熱議。面對大批網民留言詢問：「到底是在說誰？」雪莉哥哥毫不避諱地回覆：「有一個從星星來的傢伙啊！」由於金秀賢正是以韓劇《來自星星的你》紅遍全亞洲，此番言論被外界一致解讀為是在暗寸金秀賢，瞬間讓話題衝上熱搜。

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雪莉曾被逼拍裸露床戲？

金賽綸離世事件之所以牽扯到已故女星雪莉，源於去年雪莉哥哥崔某指控金秀賢主演且公司投資的電影《Real》劇組，曾哄騙並強逼雪莉拍攝裸露床戲，且隱瞞有替身在場。而該片前導演李政燮也多次發文狙擊金秀賢表哥（《Real》導演）。

對於金秀賢去年在記者會上完全避談床戲爭議，雪莉哥哥極度不滿，不僅在IG晒出與雪莉生前經理人的通話截圖，寫下「看起來有很多事情要整理」，暗示手握證據，不過雪莉哥哥至今仍未拿出任何有力證據，因此網民都對他的立場有保留。

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金賽綸驟逝家屬控訴金秀賢

回顧事件起因，童星出身的金賽綸於2025年2月16日陳屍家中，震驚各地影迷，而當天恰巧是金秀賢的生日。隨後，金賽綸家屬出面痛批，指控金秀賢在金賽綸年僅15歲（未成年）時便展開戀情，並涉及催還債務、操控輿論等惡劣行徑，最終逼死金賽綸，家屬強烈要求金秀賢給予真誠道歉，讓事件一直發酵。

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金秀賢開記者會全盤否認怒告求償110億

面對指控，金秀賢於去年3月底大動作召開記者會，全面否認所有指控，並反告金賽綸家屬及《橫豎研究所》誹謗，最初求償高達120億韓元（約6,200萬港元）。法院於4月1日正式接納民事訴訟申請後，有韓媒指出金秀賢方將求償金額微降至110億韓元（約5,600萬港元）。而去年金秀賢一方亦多次強調金賽綸家屬利用AI技術抹黑金秀賢，事件進入司法程序。

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金賽綸家屬的代表律師曾就指回應：「我們期待真摯的道歉，哪怕他說『未成年時有好感，成年後才正式交往』都比現在好，無法理解他為何要否認到這個地步。」但據指金賽綸家屬至今拒交出金賽綸生前的手機展示證據，令人質疑他們立場的可信性。如今事件迎來新進展，外界都關注執法部門能否還金秀賢清白。

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