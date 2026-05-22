Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張柏芝生日前夕登時裝雜誌雙封面 極簡先鋒造型展高級質感：每次合作如藝術課

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-22 HKT

即將於本周日（24日）迎來生辰的張柏芝，繼上周在北京出席高級珠寶私享展後，時裝雜誌内地版六月號也特別邀請她拍攝，柏芝將攜手時尚品牌拿下雙封面。今次柏芝在雜誌雙封面上的造型摒棄冗餘堆砌，以品牌標誌性極簡先鋒風格為核心，利落剪裁勾勒線條，從容舒展的姿態將她個人獨特氣韻盡數展現，氛圍感拉滿高級質感。

張柏芝六月封面化作生日喜悅

柏芝歷經歲月沉澱，她已自帶獨一無二的時尚辨識度，氣質靈動又極具張力，完美契合品牌潮流格調。她多次和各大高端時尚品牌深度攜手合作，足見品牌對她的十足青睞與高度認可，讓她穩居時尚圈層亮眼席位，盡顯獨樹一幟之時尚魅力。柏芝表示：「很榮幸能夠和這麼多具代表性的品牌合作，在合作過程中就好像上了一堂藝術課，讓我更了解他們的歷史和獨特文化。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
7小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
5小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
2026-05-21 17:10 HKT
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
5小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
21小時前
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黃百鳴被裁定內幕交易罪成立。盧江球攝
03:18
涉天馬影視內幕交易案 黃百鳴罪名成立 6月9日判刑
社會
4小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
4小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
5小時前