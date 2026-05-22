張柏芝生日前夕登時裝雜誌雙封面 極簡先鋒造型展高級質感：每次合作如藝術課
更新時間：16:45 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-22 HKT
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即將於本周日（24日）迎來生辰的張柏芝，繼上周在北京出席高級珠寶私享展後，時裝雜誌内地版六月號也特別邀請她拍攝，柏芝將攜手時尚品牌拿下雙封面。今次柏芝在雜誌雙封面上的造型摒棄冗餘堆砌，以品牌標誌性極簡先鋒風格為核心，利落剪裁勾勒線條，從容舒展的姿態將她個人獨特氣韻盡數展現，氛圍感拉滿高級質感。
張柏芝六月封面化作生日喜悅
柏芝歷經歲月沉澱，她已自帶獨一無二的時尚辨識度，氣質靈動又極具張力，完美契合品牌潮流格調。她多次和各大高端時尚品牌深度攜手合作，足見品牌對她的十足青睞與高度認可，讓她穩居時尚圈層亮眼席位，盡顯獨樹一幟之時尚魅力。柏芝表示：「很榮幸能夠和這麼多具代表性的品牌合作，在合作過程中就好像上了一堂藝術課，讓我更了解他們的歷史和獨特文化。」
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