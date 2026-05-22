張兆輝26歲學霸大仔罕曝光 黃日華搭膊介紹碩士世侄張卓鏗 父子外貌被對比？

63歲的張兆輝，近年轉戰內地發展，除了參演多部熱播劇集及電影外，近來更經常跟隨香港明星足球隊北上踢波交流，而他的26歲兒子張卓鏗，去年在英國碩士畢業後返港，閒時都有隨明星足球隊北上。近日，一段黃日華向粉絲介紹張兆輝兒子的影片在網上流傳，讓這位極少露面的「星二代」成為焦點，而網民更不禁將張卓鏗的外貌與張兆輝比較，大讚張兆輝比起兒子更加靚仔。

黃日華向粉絲介紹張兆輝兒子

影片中，黃日華在一片熱情的粉絲包圍中，親切地摟著一位高大青年，並興奮地向眾人介紹：「張兆輝的兒子！」他更肉緊地用手比劃著青年的身高，似乎對這位後輩讚譽有加，場面溫馨有趣。張兆輝的兒子張卓鏗，去年正式碩士畢業，學府為世界頂尖的倫敦國王學院。這所學校是英國歷史悠久且相當知名的頂尖大學，被譽為「英國金三角名校」之一，其學術地位與聲譽可媲美牛津、劍橋等頂尖學府，享譽國際，張卓鏗能在此等名校完成碩士學位，足見他的才華與努力。

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張兆輝兒子外貌成網民焦點

隨著張卓鏗的近況曝光，大批網民湧入留言區，對這位頂尖學霸展開熱烈討論。不過，輿論焦點似乎並未完全放在他的高學歷上，反而紛紛將他與父親張兆輝的樣貌作比較。從留言可見，不少網民直言「爸爸帥多了」、「還是有點像，只是沒有他爸帥」，認為他未能完全遺傳到父親的帥氣基因；更有網民毫不客氣地評價他「長得太普通」。然而，亦有客觀的聲音指出「爸爸靚仔啲，好有氣質」，而影片中的張卓鏗面對鏡頭，略顯靦腆，但全程保持微笑，給人十分乖巧的印象。

張兆輝女兒遺傳父親優良基因

事實上，張兆輝不僅教導出擁有頂尖學歷的兒子，其女兒張卓姿亦十分出色，不但樣貌標緻，笑容甜美，她曾在英國GCSE考獲5A2B的佳績，現時在倫敦藝術大學旗下的倫敦傳媒學院，修讀電影與電視學士課程。遺傳了父親演藝細胞的她，早前與幾位同學合作拍攝短片《Institute of Proper Ladies》，一舉奪得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」及「最佳女配角」三個獎項。網民紛紛指張兆輝的子女均是學霸，相信未來前途無可限量。

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