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張東周公開自殘照片 發文道歉稱在家人幫助下接受治療 近日宣布退出演藝圈

影視圈
更新時間：14:45 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-22 HKT

曾演出過《學校2017》、《今天開始是人類》的31歲韓星張東周，日前宣布退出演藝圈，還傳出他「食霸王餐」，在聲色場所飲貴酒後不付錢，甚至驚動警方到場處理。今日，他又突然公開照片，聲言將自己的小拇指切斷了，消息震驚外界。

張東周把小拇指切掉

他今日公開一張手部的照片，再寫上：「我把沒有罪的小拇指切掉了。」之後再發文道歉：「對於上傳傷害自己身體的影片，我真心感到抱歉。」他指影片並不是想威脅誰，也不是極端行為，只是想把對自己錯誤人生的警惕刻進腦海而已，他表示目前正在家人的幫助下接受治療。

張東周今年自爆手機遭黑客入侵

今年1月，張東周曾自爆手機遭黑客入侵並勒索，因此蒙受約40億韓圜（約2,100萬港元）損失，在家人協助下已還債約30億韓圜（約1,600萬港元），目前還欠下約目前尚欠7至8億韓圜（約360萬至410萬港元）。他坦言每天承受着債務壓力，因此無法正常進行演藝活動。張東周的引退決定，公司Management W卻不知情，公司發聲明指他簽約僅兩個月，並在無事先跟公司商量的情況下，單方面宣布引退，是極不負責任的行為，違反了作為演員的責任與信任。公司直言與張東周的信任關係已幾乎無法修復，正考慮是否維持專屬合約。

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