【多圖】《九龍城寨之終章》神還原80年代尖東 重塑舊香港不夜城氛圍 現場佈景逐格睇

由鄭保瑞執導的億元票房電影《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）在2024年上映後掀起全球對港產片狂熱，而且還在電影頒獎禮上屢獲佳績，締造了不少神話。續集《九龍城寨之終章》（Twilight Of The Warriors: The Final Chapter）早前亦已經開鏡，連日來尖東開工，劇組把尖東麼地道一帶封街拍攝，神還原80、90年代的璀璨夜景，未上映已經掀起熱話。

《九龍城寨之終章》打造80年代繁華街景

原著漫畫作家余兒去年曾於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲，分別為前傳《九龍城寨之龍頭》及續集《九龍城寨之終章》，導演鄭保瑞今年4月投入《終章》的拍攝工作，在2月份的時候，劇組網上開po，誠邀觀眾幫忙搜集1980-1990年代的舊物，結果成功將整條街打造成1980年代繁華街景，有網民直言：「有種突然返咗八九十年代香港嘅感覺。」

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《九龍城寨之終章》帶觀眾瞬間回到過去

據悉電影《九龍城寨之終章》故事發生於1980至1990年代九龍城寨清拆在即之時。以城寨為家的「陳洛軍」林峯 、「信一」劉俊謙、「十二少」胡子彤和「四仔」張文傑四兄弟心懷正義，面對因上一代恩怨而前來尋仇的「雷公子」吳彥祖，聯手保護街坊鄰里。最終於城寨清拆之際，眾人圓滿告別這個承載無數回憶的地方，邁向新生活。除了原班人馬演出外，還加插了不少角色，例如飾演「龍捲風」古天樂私生子的「逆鱗」歐鎮灝（George）與及Tyson Yoshi程浚彥。為了還原1980年代至1990年代初期的香港社會氛圍，劇組把尖東打造成80年代充滿紙醉金迷的感覺，先有香港最具代表性的霓虹燈，將尖東一帶的商場及大廈外牆換上密密麻麻、琳琅滿目的復古霓虹燈與商戶招牌，街頭上設置了當年的經典廣告，包括「大家樂」的舊式廣告板，帶觀眾瞬間回到過去。繼而在街邊擺放了80年代標誌性的橙色公共電話亭，連垃圾桶也是印有「市政局」標誌的舊式綠色垃圾桶，細節還原度極高。還有後巷及街角擺放了木頭車「流動魚蛋檔」，報紙檔攤，攤上更擺滿90年代時的周刊及書籍，連80年代的周刊流行貼POSTER亦看到，刻意用當年深受歡迎的林憶蓮。

大批途人駐足圍觀兼打卡留念

劇組出動了10多部80年代的古董車停泊在道路兩旁，包括舊款的平治（Mercedes-Benz）房車、古董跑車，更出現了80年代的舊版紅色的士，甚至連飯盒的包裝都充滿舊式快餐店的色彩，吸引大批途人駐足圍觀兼打卡留念 。有網民開PO留言：「希望唔好拆，直接變景點。」、「霓虹燈真係靈魂。」、「呢啲先係真正香港feel。」、「關於香港嘅電影要係香港本土拍先有味道。」、「呢個先係我認識嘅香港。」、「雖然係拍緊戲，但以前嘅尖沙咀，甚至乎香港嘅街景就係咁靚，感恩劇組好用心地還原返舊香港。」、「好有80年代感覺。」、「啲車真係好經典，古董車來。」雖然《 終章》仍在拍攝中，不過康城影展賣片市場率先傳來好消息，據外媒《Screen Daily》報道，儘管劇組在4月中旬才正式開機拍攝，目前仍處於「零片段」提供的階段，但國際市場的反應極其熱烈，負責發行的寰亞電影在展覽期間已成功與多國買家達成交易，還有更多地區的交易在持續洽談中，充分展現了海外片商對「城寨宇宙」的強大信心。

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