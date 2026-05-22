陳曉東膝蓋扭傷感挫敗 曾一年內甩八次骹 將為紅館騷閉關排練嘉賓大賣關子

陳曉東（東東）、駱振偉、李昭南、何洛瑤、葛綽瑤、楊安妮、鍾卓穎、許寶恆、羅子熙、吳啟洋、歐鎮灝、丘藍及張家文等昨晚（21日）在將軍澳為ViuTV節目《8點直樂 VIURIETY》演出，這晚大會以歌曲「Y2K之夜」為主題，一輪遊戲過後，白組5位男生輸給紅組女生，最後要被懲罰食齋麵。

東東務求盡快康復

東東表示，由於早就應承了這個節目演出，所以完成節目之後便正式閉關為演唱會排練，問他腳傷康復情況進度？他稱，已經康復了很多，但仍有一些動動作要遷就，雖然現已沒有接受醫生治療，但家人和同事為他提供很好的藥貼及藥膏，他仍繼續為演唱會排舞，問到會否怕因此而導致再受傷？東東表示，有點害怕，因為傷患位置是膝蓋，自己想排舞但又不想觸及傷患位置，也會盡量把握機會練習，不過，因扭傷膝蓋曾令東東情緒低落很有挫敗感。由於過往他的肩膊曾試過習慣性甩骹，一年內甩了八次骹之多，當時也是靠運動鍛鍊周邊肌肉而康復，所以今次膝傷也會以這方法鍛練大小腿肌肉，務求盡快康復。

東東預告舞步帶點性感

早前在方力申（小方）紅館演唱會上，小方邀請了劇集《百分百感覺》中合作過的東東、李彩華及周勵淇相隔24年再次合體，令集體回憶登上舞台。東東大有同感，發覺網民很鍾意這段回憶，會不停轉發有關片段，東東則當作是自己演唱會的預演。問到會否邀請小方、李彩華及周勵淇擔任演唱會嘉賓？他說：「神秘嘉賓當然要保持神秘，到演出那刻才有驚喜，（當日四人可有談論過再次合作？）要看時機及看緣份，（想在那方面合作？）我也期待，同一班人什麼題材也好，其實不止他們，還有梁詠琪、陳慧琳、楊千嬅及鄭中基也想再合作。」此外，東東透露，演唱會排練中的舞步帶點性感，問到服裝是否也很性感？他表示，服裝還未做好，但他表明，與方力申的性感方式不同風格。