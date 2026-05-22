Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-22 HKT

現年61歲的三屆TVB視帝郭晉安，自去年驚爆已離巢效力多年的TVB後，未來演藝動向未明，曝光率也隨之大減。然而，近日他參加圈中好友鄭子誠的生日派對，一張合照令其最新狀態曝光，引發網民熱議。

郭晉安比鄭子誠更顯老

在流出的生日會照片中，郭晉安站在比自己年長兩歲的壽星公鄭子誠旁邊，令人意外的是，他竟然是看起來比較顯老的一個。當日他頭戴白色鴨舌帽，身穿休閒服飾，雖然精神看似不錯，但咧嘴而笑時，臉上的魚尾紋和法令紋卻極之顯眼，眼袋亦頗深。更甚者，最容易出賣年齡秘密的頸部更是滿布頸紋，使其真實年齡感完全浮現，與昔日螢幕上凍齡的形象大相逕庭。

相關閱讀：TVB三屆視帝郭晉安承認離巢 與歐倩怡離婚後成筍盤轉跑道 變上市公司董事身家傳達五億

郭晉安擔心自己是否還懂演戲

事實上，郭晉安近年在家庭和事業上都迎來巨變。前年五月，他宣布與歐倩怡結束18年婚姻；而在事業上，他去年尾亦坦言離開TVB「並非完全是自己決定」，引來不少網民猜測他是「被離巢」。他更罕有地流露不安，直言會擔心自己是否還懂得演戲。

郭晉安傳身家高達5億

不過，雖然演藝前路看似充滿未知數，但安仔的財政狀況絕對無後顧之憂。他與胞姊共同創立的保健品牌「草姬集團」去年成功上市，郭晉安擔任集團的非執行董事，平日主要返回公司開會參與決策。加上他投資有道，手持多個物業，據傳其身家已高達5億元。

郭晉安帶兒子豪住澳門酒店

早已是圈中隱形富豪的郭晉安，即使淡出幕前，生活依然富泰。早前，他便與剛滿18歲、正在英國留學的大仔郭令山到澳門享受超豪華父子之旅，並豪住面積達7500呎的總統套房。他更在社交平台分享影片，與兒子在房內瘋狂玩樂，足見其享受生活的態度。

相關閱讀：郭晉安18歲兒子郭令山近照曝光 安仔離婚後罕晒父子情 豪住7500呎總統套房

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
13小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
15小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
16小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
17小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
14小時前
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
突發
1小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
社會
12小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
15小時前
消防處及警方火警後舉行記者會交待事件，初步調查火警原因無可疑。蔡楚輝攝
文苑樓奪命火警｜起火單位為「一劏九」分間 內有雜物 消防：火警鐘有效操作
突發
6小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 300住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
10小時前