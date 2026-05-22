61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲

現年61歲的三屆TVB視帝郭晉安，自去年驚爆已離巢效力多年的TVB後，未來演藝動向未明，曝光率也隨之大減。然而，近日他參加圈中好友鄭子誠的生日派對，一張合照令其最新狀態曝光，引發網民熱議。

郭晉安比鄭子誠更顯老

在流出的生日會照片中，郭晉安站在比自己年長兩歲的壽星公鄭子誠旁邊，令人意外的是，他竟然是看起來比較顯老的一個。當日他頭戴白色鴨舌帽，身穿休閒服飾，雖然精神看似不錯，但咧嘴而笑時，臉上的魚尾紋和法令紋卻極之顯眼，眼袋亦頗深。更甚者，最容易出賣年齡秘密的頸部更是滿布頸紋，使其真實年齡感完全浮現，與昔日螢幕上凍齡的形象大相逕庭。

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郭晉安擔心自己是否還懂演戲

事實上，郭晉安近年在家庭和事業上都迎來巨變。前年五月，他宣布與歐倩怡結束18年婚姻；而在事業上，他去年尾亦坦言離開TVB「並非完全是自己決定」，引來不少網民猜測他是「被離巢」。他更罕有地流露不安，直言會擔心自己是否還懂得演戲。

郭晉安傳身家高達5億

不過，雖然演藝前路看似充滿未知數，但安仔的財政狀況絕對無後顧之憂。他與胞姊共同創立的保健品牌「草姬集團」去年成功上市，郭晉安擔任集團的非執行董事，平日主要返回公司開會參與決策。加上他投資有道，手持多個物業，據傳其身家已高達5億元。

郭晉安帶兒子豪住澳門酒店

早已是圈中隱形富豪的郭晉安，即使淡出幕前，生活依然富泰。早前，他便與剛滿18歲、正在英國留學的大仔郭令山到澳門享受超豪華父子之旅，並豪住面積達7500呎的總統套房。他更在社交平台分享影片，與兒子在房內瘋狂玩樂，足見其享受生活的態度。

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