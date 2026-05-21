張致恒洗底唔做「香港廢男」獲內地演出獻唱《死性不改》 粉絲盼BOYZ合體被本尊親回「認同」

最近張致恒（Steven）、李泳漢、周永恆及梅啟明網民封為「香港四大廢男」，雖然Steven經濟出現問題，包括欠債、欠租，以及婚變風波等，令其形象插水，不過近年Steven積極轉型，改過自新腳踏實地任職物流搬運工，展示努力養妻活兒的行動，獲得部分網民讚賞。髮型師Kyle今日分享為Steven髮型設計片段，更留言表示，「520」在廣州音樂唐人館有一場《金曲金榜.溫暖廣州》愛心音樂會，主唱有洪仔、阿肥，當中嘉賓是張致恒。而他就是他的特約造型師，大家有什麼鼓勵的話想跟Steven說？而Steven亦在IG上載這段片段。

張致恒瘦一點就會剃鬚

原來最近Steven獲邀到內地參與音樂會，片中的Kyle一邊為Steven整頭，兩人一邊閒談。提到有粉絲評論叫Steven剃鬚，Steven則笑言不是不想剃，只是瘦一點就會剃。鏡頭一轉，Steven接受媒體訪問情況，並表示感謝主辦支持，否則難以再次站在台上，其後畫面出現他站在台上獻唱經典歌《死性不改》，表現不過不失。但有網民上載Steven這段演出片段，有部分粉絲留言指希望可以見到BOYZ再次合作，亦有自認BOYZ的粉絲，出Po指支持Steven腳踏實地再踏足娛樂圈，Steven更「現身」留言回覆：「我認同嘅。」

張致恒希望大家俾機會

雖然Steven現職搬運工作，但他以乎不忘幕前演出，其實四月時Steven分享過跟Kyle傾計片段，片中的Steven大方談及近況，亦表明好恨演出。Steven表示現時主要做搬運工作，當中有網民問他是否復出又開演唱會？他說：「呢啲嘢我就無講過，你問我想唔想？我就好想！啲人話點解你仲未復出架？喺我入面，其實我係無離開過，只不過我無嘢做，我自己本身真係鍾意唱歌、拍戲。睇下大家如果都接受到我嘅，亦都俾到機會我，咪去嘗試下囉！希望大家接受下啦！」