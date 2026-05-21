蕭景鴻出道24年終推個人專輯 自嘲「最資深的新人」回歸初心 暴雨爛泥中拍MV無怨言

「2026最熟悉的新人」Energy成員蕭景鴻（阿弟）即將推出首張個人專輯，首波主打單曲《以我為名》，由他與黃婷共同作詞，卸下過往包袱與既定印象，透過音樂回歸最真實的自己。出道24年的蕭景鴻終於迎來個人首張專輯，他也自嘲是「最資深的新人」，而這些年來他最大的願望，就是能透過屬於自己的音樂發聲，如今終於實現，也讓他為此更全力以赴、奮力一搏。

蕭景鴻MV黑天使造型象徵重生

新MV找來知名金獎導演莊絢維執導，蕭景鴻是墮入凡間的黑天使，失去的羽毛與光芒，就像曾經迷失、受傷的自己。象徵信念與渴望的光球，即使微弱也不願放棄，靠着意志重新站起來，拋開包袱浴火重生，重新找回真正的自己。蕭景鴻也分享：「面具打開後才發現，原來一直在抵抗的都是另一個我，是貪、嗔、痴、是所有執念與糾結，把它擊倒後，才可以重生。」

蕭景鴻冒暴雨爛泥拍MV敬業躺泥地

今次MV在有着荒漠峽谷景色的水牛坑拍攝，當天卻遇上強風暴雨及低溫考驗。由於現場毫無遮蔽，原本的泥土地在暴雨沖刷下變成一片爛泥。拍攝過程中，他不僅要在泥濘中寸步難行取景，更敬業地直接躺在泥地裏完成畫面，全身衣物也因此弄濕毀損。期間也因泥巴太過黏稠走不動，他還一度苦中作樂，用積水自行沖洗鞋子，工作人員見狀也只能無奈笑嗌「造型師要哭了」。面對如此惡劣的環境，蕭景鴻全程毫無怨言，坦言這是他個人的首支MV，字句間充滿對音樂的執着與感觸：「對我來說這都是小事情，等了24年，沒在怕的！」

蕭景鴻挑戰搖滾與饒舌

蕭景鴻這次回歸初心，打造自己真正想做的音樂類型，挑戰搖滾曲風展現他的搖滾魂，也嘗試20多年來較少接觸的饒舌段落，他表示這是第一次能完整呈現自己的音樂樣貌，也特別在rap上採用較硬派的唱法；而歌曲最後的吶喊，也是他一直想向大家傳達的內在與靈魂。蕭景鴻透露，這首歌寄託了他極大的期盼，希望帶給聽眾源源不絕的力量：「不管是對未來迷茫、缺乏自信，或是被現實壓逼而失去初衷的人，都希望能在一聽到這首歌時，重新找回原本的自己」。

蕭景鴻推出「弟上麥克風」直播

除了新作《以我為名》已在各大音樂串流平台上架，日前蕭景鴻在社群上展開的「弟上麥克風」系列影片，翻唱一系列經典好歌廣受歌迷好評，更有多支影片突破百萬點擊，引來海量歌迷瘋狂點歌。為了回饋歌迷的熱烈支持，寵粉的蕭景鴻決定開啟「弟上麥克風Live直播」，特地將歌迷先前瘋狂敲碗的歌單通通收集起來，在直播時唱給大家聽，並接受即時點歌，首場直播將於5月21日晚上10點於蕭景鴻個人官方Instagram正式登場。