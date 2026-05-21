陳柏宇先顧兩女學費冇錢買夢想戰車 自認駕駛技術遠勝太太

陳柏宇今日出席汽車品牌新車發布會，在現場演唱《霸氣情歌》及《旁若無人》兩首歌曲，並為兩款運動越野車揭幕。陳柏宇受訪時透露多年來一直鍾情同類多用途車，除近年把握最後機會購入棍波四人車外，一直以舒適接載家人為首要條件挑選座駕。陳柏宇笑言一直冇錢買追女仔戰車：「一直都有夢想車係架房跑車，但就算老婆畀錢，有錢都未必咁使，買車夠兩個女讀中學！」平日買心頭好亦以運動用品實用為主，連心愛的電單車亦已塵封長達九個月。論到駕駛技術，陳柏宇笑指比太太優秀：「梗係我揸得好，16歲揸到𠵱家！」亦僅於駕駛初年因不小心或焦急遇上小意外。

陳柏宇生日場妻女上台只能唱生日歌

陳柏宇將於7月舉行兩場演唱會，更於7月20日生日正日加開一場，成為生涯首次開騷度過生日，更曾打算讓妻女上台：「但應該冇人有能力唱，頂多生日歌！」是次預備演出，重視體能狀態多於體形，亦為最勤力練歌一次：「咁大個仔未練過咁多，戴全套耳機器材返屋企練歌。」

陳柏宇兩女性格一動一靜

陳柏宇談到父女相處，透露兩女性格一動一靜，長女好動活躍精力無限，在體操以外熱愛所有運動；幼女則較文靜膽小，但亦會請爸爸輔助試玩高難度體操動作：「細個玩多啲，大個冇咁易整親。」陳柏宇亦培養兩女學唱歌，長女已懂得隨音樂節奏歌唱，笑言幼女非常「好唱口」，隨口便會唱出一曲。