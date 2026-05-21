Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃宗澤率陳瀅吳業坤泰國度520：有工開最開心 凍齡靠自律好心態

影視圈
更新時間：17:45 2026-05-21 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-21 HKT

黃宗澤（Bosco）、陳瀅、吳業坤及胡鴻鈞（Hubert）齊齊到泰國芭堤雅出席活動，工作之餘又享受火辣陽光及游水，特別開心！適逢520情人節，陳瀅更找來Bosco齊做心心手勢，祝粉絲情人節快樂。
Bosco拉大隊連同所屬之邵氏藝人陳瀅、坤哥及Hubert，到泰國芭堤雅出席一個活動，跟當地粉絲會面，全場坐滿2000人，十分墟冚，Bosco一出場場面哄動，他跟觀眾分享成為「凍齡男神」保養心得，他認為健康、自律及保持好心態好重要，當然外在狀態都需要科學方法持續管理，原來「男神」真的不易做。陳瀅、坤哥與Hubert則為活動擔任表演嘉賓，陳瀅自上月跟蔡潔合體開騷後，再上台唱歌，表現得更有自信，她身穿一條背心短裙，盡顯完美體態，獨唱孫燕姿的《斷點》後，再跟坤哥及Hubert合唱一曲《友共情》，台下歡呼聲與掌聲不絕。

黃宗澤最緊要「620有工開」

Bosco坦言此行感覺如度假一樣，十分寫意，笑說︰「嚟到泰國芭堤雅，寓工作於娛樂，梗係順便游下水，點可以唔游水呀，仲曬埋太陽添呀，520對藝人嚟冇咩特別感受，日日都開工就最好，人人有工開，520有工開，521又有工開，最緊要係620（邵氏高層樂易玲）畀到工我地開，哈哈……跟住都會馬不停蹄飛去第二度繼續工作，我有工開就開心，今次有工開之餘仲有得旅行游水陽光海灘，就更加開心！」

陳瀅與三位型男共度520

陳瀅亦大讚今次芭堤雅之旅好開心︰「因為我喺520嘅當日可以同三位型男一齊工作又有娛樂，呢個活動係繼上個月開騷之後又可以再唱歌表演多一次，娛樂方面可以抽少少時間畀自己享受吓泰國嘅美食呀、文化呀，同感受吓呢度嘅好天氣，所以呢幾日真係好開心！」

吳業坤返港同老婆補祝

坤哥此行特別提早一日到泰國，先行到曼谷拜神及還神，然後再到芭堤雅，日日都去游水的他曬黑了，揚言今次工作好有度假feel︰「因為已經好耐冇嚟過泰國，上次嚟泰國已經係疫情前，所以今次又可以工作之餘又有娛樂，真係好開心，同埋啲觀眾好熱情，所以希望公司以後可以多啲咁嘅工作呀就最好啦，同埋呢度好多華人，都知道520呢個節日，特別熱鬧，（有冇送花畀老婆?）冇呀，同佢講咗返香港會補祝。」

胡鴻首到芭堤雅

至於Hubert今次是首次到芭堤雅，大讚所住之酒店房對住個泳池，所以一行出去露台就可以游水好方便︰「雖然天氣真係好熱，但有嗰種陽光與海灘度假嘅感覺，真係唔似嚟工作，似成班同事一齊去團建咁，而且又可以同大家一齊共渡一個值得甜蜜浪漫嘅節日。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
5小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
6小時前
00:54
沙田乙明邨六旬漢廚房墮樓亡 揭事發前曾與21歲子為升學開支爭執拉扯
突發
8小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
1小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
12小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
7小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT