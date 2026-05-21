黃宗澤率陳瀅吳業坤泰國度520：有工開最開心 凍齡靠自律好心態

黃宗澤（Bosco）、陳瀅、吳業坤及胡鴻鈞（Hubert）齊齊到泰國芭堤雅出席活動，工作之餘又享受火辣陽光及游水，特別開心！適逢520情人節，陳瀅更找來Bosco齊做心心手勢，祝粉絲情人節快樂。

Bosco拉大隊連同所屬之邵氏藝人陳瀅、坤哥及Hubert，到泰國芭堤雅出席一個活動，跟當地粉絲會面，全場坐滿2000人，十分墟冚，Bosco一出場場面哄動，他跟觀眾分享成為「凍齡男神」保養心得，他認為健康、自律及保持好心態好重要，當然外在狀態都需要科學方法持續管理，原來「男神」真的不易做。陳瀅、坤哥與Hubert則為活動擔任表演嘉賓，陳瀅自上月跟蔡潔合體開騷後，再上台唱歌，表現得更有自信，她身穿一條背心短裙，盡顯完美體態，獨唱孫燕姿的《斷點》後，再跟坤哥及Hubert合唱一曲《友共情》，台下歡呼聲與掌聲不絕。

黃宗澤最緊要「620有工開」

Bosco坦言此行感覺如度假一樣，十分寫意，笑說︰「嚟到泰國芭堤雅，寓工作於娛樂，梗係順便游下水，點可以唔游水呀，仲曬埋太陽添呀，520對藝人嚟冇咩特別感受，日日都開工就最好，人人有工開，520有工開，521又有工開，最緊要係620（邵氏高層樂易玲）畀到工我地開，哈哈……跟住都會馬不停蹄飛去第二度繼續工作，我有工開就開心，今次有工開之餘仲有得旅行游水陽光海灘，就更加開心！」

陳瀅與三位型男共度520

陳瀅亦大讚今次芭堤雅之旅好開心︰「因為我喺520嘅當日可以同三位型男一齊工作又有娛樂，呢個活動係繼上個月開騷之後又可以再唱歌表演多一次，娛樂方面可以抽少少時間畀自己享受吓泰國嘅美食呀、文化呀，同感受吓呢度嘅好天氣，所以呢幾日真係好開心！」

吳業坤返港同老婆補祝

坤哥此行特別提早一日到泰國，先行到曼谷拜神及還神，然後再到芭堤雅，日日都去游水的他曬黑了，揚言今次工作好有度假feel︰「因為已經好耐冇嚟過泰國，上次嚟泰國已經係疫情前，所以今次又可以工作之餘又有娛樂，真係好開心，同埋啲觀眾好熱情，所以希望公司以後可以多啲咁嘅工作呀就最好啦，同埋呢度好多華人，都知道520呢個節日，特別熱鬧，（有冇送花畀老婆?）冇呀，同佢講咗返香港會補祝。」

胡鴻首到芭堤雅

至於Hubert今次是首次到芭堤雅，大讚所住之酒店房對住個泳池，所以一行出去露台就可以游水好方便︰「雖然天氣真係好熱，但有嗰種陽光與海灘度假嘅感覺，真係唔似嚟工作，似成班同事一齊去團建咁，而且又可以同大家一齊共渡一個值得甜蜜浪漫嘅節日。」