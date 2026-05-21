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譚輝智奪音樂平台季度冠軍 銅鑼灣大屏幕打卡為紅館個唱暖身 520獲歌迷簇擁見證榮耀

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-21 HKT

譚輝智近日榮獲音樂串流平台季度評選冠軍，獲安排登上銅鑼灣核心地帶的大屏幕做奬勵，強勁人氣與音樂成績受到肯定。近日輝智正為即將在紅館舉行的《雙聲演唱會》閉關瘋狂排練，雖然行程密密麻麻，但日前他仍特別抽空，驚喜現身街頭打卡！現場所見，為演出積極修身的輝智明顯清減不少，整個人顯得神采奕奕、狀態大勇，型格十足。輝智看見屬於自己的巨型冠軍畫面時表現感動，隨即在屏幕前與「自己」合照留念，為6月6日的紅館演出注入強心針。

譚輝智世界各地粉絲來港應援

適逢昨天「520」這個充滿愛的日子，大批歌迷亦貼心結伴到場，齊齊見證輝智這個耀眼的音樂里程碑。 歌迷紛紛表示，這個大屏幕不單是一份獎賞，更是輝智努力成果被看見、被認可的實力證明。隨着首個紅館演唱會臨近，世界各地不少粉絲更自發拍片為他打氣，甚至更飛到香港，全方位全力支持輝智踏上大舞台，期待他以最佳狀態震撼全場！
 

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