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鄭秀文為7月啟德開騷閉關練兵 不忘購買白色運動褲打氣：排舞穿着有助動力

影視圈
更新時間：16:15 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-21 HKT

鄭秀文(Sammi)將於7月於香港啟德主場館開騷，為了演出她早已閉關秘密練兵。不過Sammi向來活躍於社交網，不時分享日常生活。Sammi最近在社交網透露忙碌的行程，一向注重衣著的她，更特意買了運動褲以排舞穿著，令她十分滿意。她留言說：「今天，攝時間買了些運動褲（尤其是這一條白色)特別滿意， 排舞用。 (因為排舞穿什麼對我來說，很影響動力，非常重要）。這陣子，繁忙中，保持著穩定工作節奏。一天一天，雖要面對處理很多困難，內7倒很平穩，不燥動，凡事自有其路。」

鄭秀文分享《神奇女俠》背景日常

Sammi除了分享穿著新買的白色運動褲外，更上載多相片，更以歌曲《神奇女俠》作背景，當中跟團隊開會、錄音室會錄音、準備練習體能等情況，可見她的日常行程的確很繁忙，難怪播放歌曲《神奇女俠》啦！

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