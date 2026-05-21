8點直樂VIURIETY丨ROVER四子夾大髀鬥梁愷傑 陳鎮亨最高分卓金樂爆冷23秒成黑馬

樂隊ROVER的成員陳鎮亨（亨仔）、王希晉、卓金樂（Kim）和雷濠權（Jason）昨晚為ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》擔任玩家，香胤宅和溫湯馬士擔任旁證，並由健美先生兼健身教練梁愷傑（Ocean）擔任嘉賓，身為Ocean的未婚夫李綺雯（𡃁妹）亦現身支持。

ROVER四子瞓地拉車仍不敵梁愷傑

今集主題以「Men Days」，大玩健身遊戲。最爆笑四子輪流挑戰Ocean玩夾大髀，最後Jason有6秒，希晉則有16秒，最大隻的亨仔只有20秒，最估不到是Kim獲得23秒。輪到玩「你同我扯」遊戲，四子分成兩隊拉扯車仔，身形大隻的亨仔拍住希晉，面對對手Kim和Jason，輕而易舉勝出。不過最勁Ocean單拖對壘四子，雖然四子瞓地拉車，但Ocean唔使出盡力就已經輕易勝出。最後經過多個遊戲後，亨仔獲得最高分成為贏家。

陳鎮亨目標減至75Kg參加健美比賽

ROVER接受訪問時，談到Jason在遊戲環節表現最水皮，他笑言自己留力，不過Kim笑指是對方的人設，又解釋自己表現最估不到，因為估到就不是Kim。而跟Ocean學習健身運動的亨仔，已考獲初級教練牌，大讚對方當他是徒弟，亦打算升呢考取高級健身教練牌。他說：「七月前我要減磅，𠵱家90kg要減到75Kg，因為參加健美比賽。」談到參加健美比賽，可想識個女朋友？單身的亨仔，笑言鍾意靚女同喜歡做運動，又要有錢，並笑謂：「不想努力了」。希晉即提議亨仔參加逢星期二該節目配對環節，但亨仔笑指妹妹會參加，就叫返希晉要參加。問到亨仔是否不介意希晉做妹夫，亨仔笑言拍片試過，但要視乎希晉比幾多禮金先。

卓金樂不清楚澳門騷取消原因

另外，提到原本6月20日舉行《ToNick x ROVER MUSIC UNBOUNDED LIVE MACAU》，但最後公布取消。Kim表示原來主辦仍未賣飛，但之前開過會，但不知取消原因，亦曾經跟ToNick合作拍節目，希望下次再有機會跟ToNick一齊開騷。