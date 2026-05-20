JJ林俊傑飛紐約見證小22歲女友畢業  攜母同撐七七打破分手傳言  網民毒舌：女兒畢業喇

樂壇天王林俊傑（JJ）近日用實際行動打破外界的猜疑！45歲的他日前遠赴美國紐約，更攜同母親連袂現身，專程為相差22歲的年輕愛人「七七」（Annalisa）慶祝大學學業圓滿落幕，一家人出雙入對的畫面，讓先前的分手流言不攻自破。

林俊傑飛紐約見證七七畢業

據現場粉絲捕捉到的畫面，JJ的行程可說是誠意滿滿：本月十八日，他先是一襲筆挺西裝，低調入座頂尖藝術學府帕森斯設計學院（Parsons School of Design）的親屬席，專注觀看女友所屬科系的畢業儀式；隔日（十九日）的全校大型典禮上，他則換上休閒黑T恤搭配鴨舌帽，與林媽媽並肩同行。為了不讓巨星光環搶走畢業生的風采，母子倆甚至貼心地在活動落幕前便悄悄撤退。

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林俊傑媽媽應援七七

最令外界矚目的是，林母的手腕上戴著專屬女方的應援飾品，這個微小卻充滿愛意的舉動，無疑暗示著這位才貌雙全的女孩早已深得未來婆婆的歡心，成功拿到了林家的「准媳婦入場券」。

林俊傑七七一度傳分手

回顧今年3月份JJ歡慶45歲生辰時，因為大合照中獨缺七七的身影，加上女方社群平台出現異狀，一度讓外界狂猜這段感情是否已經畫下句點。然而這次的愛心赴美之旅，不僅親自力挺，還帶上長輩共同見證女友的人生里程碑，堪稱是對酸民最直接且強而有力的反擊。

林俊傑似見證女兒畢業？

據悉，年僅23歲的華裔美籍女孩七七絕非虛有其表，才華洋溢的她現正扛下JJ自家潮牌「SMG」的創意總監重任。兩人因對藝術及音樂的共同熱愛而擦出愛火，自從2025年底在林母壽宴上首度同框曝光後，雙方感情持續穩健發展。許多網友在看到兩人甜蜜現身後，也紛紛獻上祝福，大讚這段跨越世代的真愛確實不受年齡限制，但亦有毒舌網民，指林俊杰和七七並不相襯，指林俊傑今次飛到紐約似看女兒畢業。

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