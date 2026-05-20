Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JJ林俊傑飛紐約見證小22歲女友畢業  攜母同撐七七打破分手傳言  網民毒舌：女兒畢業喇

影視圈
更新時間：23:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：23:00 2026-05-20 HKT

樂壇天王林俊傑（JJ）近日用實際行動打破外界的猜疑！45歲的他日前遠赴美國紐約，更攜同母親連袂現身，專程為相差22歲的年輕愛人「七七」（Annalisa）慶祝大學學業圓滿落幕，一家人出雙入對的畫面，讓先前的分手流言不攻自破。

林俊傑飛紐約見證七七畢業

據現場粉絲捕捉到的畫面，JJ的行程可說是誠意滿滿：本月十八日，他先是一襲筆挺西裝，低調入座頂尖藝術學府帕森斯設計學院（Parsons School of Design）的親屬席，專注觀看女友所屬科系的畢業儀式；隔日（十九日）的全校大型典禮上，他則換上休閒黑T恤搭配鴨舌帽，與林媽媽並肩同行。為了不讓巨星光環搶走畢業生的風采，母子倆甚至貼心地在活動落幕前便悄悄撤退。

相關閱讀：林俊傑認愛網紅「七七」 與女星曾聖媛合照流出引發揣測 公司發聲明澄清：並非戀人關係

林俊傑媽媽應援七七

最令外界矚目的是，林母的手腕上戴著專屬女方的應援飾品，這個微小卻充滿愛意的舉動，無疑暗示著這位才貌雙全的女孩早已深得未來婆婆的歡心，成功拿到了林家的「准媳婦入場券」。

林俊傑七七一度傳分手

回顧今年3月份JJ歡慶45歲生辰時，因為大合照中獨缺七七的身影，加上女方社群平台出現異狀，一度讓外界狂猜這段感情是否已經畫下句點。然而這次的愛心赴美之旅，不僅親自力挺，還帶上長輩共同見證女友的人生里程碑，堪稱是對酸民最直接且強而有力的反擊。

林俊傑似見證女兒畢業？

據悉，年僅23歲的華裔美籍女孩七七絕非虛有其表，才華洋溢的她現正扛下JJ自家潮牌「SMG」的創意總監重任。兩人因對藝術及音樂的共同熱愛而擦出愛火，自從2025年底在林母壽宴上首度同框曝光後，雙方感情持續穩健發展。許多網友在看到兩人甜蜜現身後，也紛紛獻上祝福，大讚這段跨越世代的真愛確實不受年齡限制，但亦有毒舌網民，指林俊杰和七七並不相襯，指林俊傑今次飛到紐約似看女兒畢業。

相關閱讀：呂慧儀囝囝「蟹籽」撞樣天王JJ林俊傑 暖心鼓勵比賽落敗兒子 學霸方式幫愛子打氣

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
8小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
7小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
7小時前
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
11小時前
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
影視圈
6小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
6小時前
元朗多寶雞蛋仔結業！街坊難捨夾餅/燒賣/魚蛋 老闆娘慨嘆1原因令減租仍難生存....
元朗多寶雞蛋仔結業！街坊難捨夾餅/燒賣/魚蛋 老闆娘慨嘆1原因令減租仍難生存....
飲食
7小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
6小時前