《無名天使3D》重播掀拍劇恩怨 楊思琦曾傳遭佘詩曼郭羨妮孤立 梁思浩直斥扮可憐後悔幫出頭

楊思琦近來因前男友李泳豪與哥哥李泳漢因媽媽施明離世而引起的家庭糾紛，再度現身香港娛樂圈。近日楊思琦頻高調受訪，除了提及與李泳豪的舊情，更剖白與叫吳帥的關係。伍詠薇近日還大爆楊思琦在TVB拍劇時期被欺凌的細節，有網民認為如果事件屬實，欺凌楊思琦的演員好過份，還有人稱：「嗰陣佢仲畀郭羨妮同佘詩曼蝦」。

楊思琦傳被嫌「麻煩」遭佘詩曼郭羨妮聯手孤立

事有湊巧，佘詩曼、郭羨妮與楊思琦演出的TVB經典劇集《無名天使3D》於今晚（20日）深宵重播，令當年三位女主角不和傳聞再次成為網絡熱話，當時有指兩位前輩因嫌新人楊思琦「麻煩」而聯手孤立，事件更一度驚動 TVB 高層曾勵珍，多年後梁思浩指控被「楚楚可憐」的楊思琦欺騙。

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佘詩曼郭羨妮傳聯手孤立楊思琦

劇集《無名天使3D》故事圍繞虛構的警察部門「反罪惡及恐怖組織」（Counter Terroist Unit，簡稱CTU）的三名女警，分別是飾演反恐組警長「姚麗花」佘詩曼、反恐組總督察「宋樂琦」郭羨妮與及反恐組警員「唐寶兒」楊思琦，當時有傳佘詩曼和郭羨妮嫌楊思琦麻煩，故聯手孤立楊思琦，而郭羨妮亦曾經講過同佘詩曼比較「傾到偈」。後來還傳出佘詩曼在拍外景時「萬歲」，當楊思琦上前想拿取時，竟遭到現場工作人員當眾奚落：「今次唔畀錢就唔好飲！」受盡委屈的楊思琦當場眼眶泛紅。事後佘詩曼回應時笑稱，當時天氣高達30多度，連她自己都「眼紅紅」並否認有針對楊思琦。事件驚動了TVB高層曾勵珍（珍姐），她曾親自召見佘詩曼與郭羨妮進入辦公室「訓話」，要求兩位前輩要「錫住」新人楊思琦，事後再傳令雙方關係更僵。

梁思浩自爆被楊思琦楚楚可憐外表欺騙

不過梁思浩在2024年在YouTube節目《娛樂好好玩》曾指遇到一位外表楚楚可憐的女星哭訴，對方是香港小姐出身，現時甚少在香港電視幕前演出，在內地亦不見有很多工作，曾發生了一件轟動全港的事，並稱很多人都被她楚楚可憐的外表欺騙。該女星當時自稱被欺負時，正拍攝一部由三位女星共同主演的劇集，結果有不少網民猜出梁思浩所指的可能是由郭羨妮、佘詩曼及楊思琦主演的《無名天使3D》，楊思琦因未婚生女轟動全港，再加上當年的確有傳郭羨妮、佘詩曼及楊思琦拍劇時有不和情況，當時有指郭羨妮、佘詩曼本身已多次合作，私下非常老友，二人被傳合力排斥當時正上位的楊思琦，就連出席活動時，郭羨妮、佘詩曼都被指不跟楊思琦交流。梁思浩後來亦公開他所指的就是楊思琦，他繼續分享對方稱被「欺負」的內情：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲讀吓劇本啦』，啱唔啱先？」梁思浩指娛樂圈有很多雙面人，很多事不能看表面。

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楊思琦用WhatsApp對話截圖反擊梁思浩

後來楊思琦在IG貼出一張WhatsApp對話截圖，留言說：「So funny（真有趣）！無事搞事，你是甚麼人啊！？」見楊思琦在對話中表示：「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」，對方則回覆說：「所以我哋完全信任你，他呢個人心地唔好。」楊思琦回覆說：「我要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我。」楊思琦在IG帖文中，更以陳冠希與陳奐仁、胡蓓蔚、 MC仁合唱的《戰爭》作背景音樂疑似想對梁思浩宣戰！