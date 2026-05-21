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陳秀珠晒40年前船河珍貴合照 驚見兩大氣質影后同框惹熱議 兒子美國出世生父成謎

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-21 HKT

80年代花旦、前TVB「御用阿媽」陳秀珠，2020年離巢TVB後，甚少再作幕前演出。近日陳秀珠多度在社交平台分享年輕時期的舊照，青春活力的模樣，引起網民關注外，最近曝光的昔日靚相，同框的女星更掀起網民熱烈討論。

陳秀珠笑得燦爛

陳秀珠昨日（20日）在IG分享的四人合照，拍攝日子顯示在1986年8月17日，陳秀珠與幾位圈中人在船上嬉戲打鬧，又攬作一團，笑得非常燦爛。照片中，四人青春無敵更大晒美腿，吸引網民猜測相中人是否鍾楚紅、張曼玉，以及林漪娸，更大讚：「個個都好有氣質」。陳秀珠未有回應網民及開估，只簡單留言：「舊相片，舊足跡，大家依然活得開心，活得自在。#舊日的足跡 #遊船河」。

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陳秀珠晒沙灘相

而日前分享的另一張沙灘照，陳秀珠以吊帶牛仔褲配搭白色T恤，腰間掛有一部Walkman，充滿80年代的潮流氣息。陳秀珠留言：「哈哈！偶爾找到相片中和朋友享受陽光與海灘，竟然忘記對方名字！很少有這樣穿衣配搭加Walkman 耳機，又幾in！」網民估計照片拍攝早在40多年前。

現年67歲的陳秀珠，早於1979年參選香港小姐入行，從影超過40年。陳秀珠於80年代備受力捧，成為TVB的當家花旦之一，曾主演《射鵰英雄傳》、《金枝慾孽》等經典角色，演技深入民心。陳秀珠近年多演媽媽角色，被封為「御用阿媽」。

陳秀珠曾戀富二代

陳秀珠早年曾與富二代、雲頂賭場老闆兒子林致華拍拖，二人分手後，陳秀珠於1999年突然傳出在美國秘密誕子，兒子陳迪加現已26歲。但陳秀珠多年來從未提到兒子的生父身份，多年來做單親媽媽獨力撫養兒子長大。

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