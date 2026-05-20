Honey Punch新歌橫掃三大榜單「葵芳」蔡蕙琪驚喜拍MV 見面會吸引逾500粉絲場面哄動

樂壇女團新勢力Honey Punch近日憑新歌《樓上的姐姐》橫掃各大榜單，不僅成功登陸 TVB「勁歌金榜」及「新城勁爆流行榜 - 本地磅」，首度入榜ViuTV「Chill Club 推介榜」榮登第三位，成績亮眼！Honey Punch日前舉行新歌《樓上的姐姐》粉絲見面會， 現場逾500粉絲觀眾，場面墟冚。

伍樂城與黃偉文打造新歌

新曲《樓上的姐姐》陣容強勁。由香港樂壇著名音樂監製及作曲人伍樂城與著名填詞人黃偉文共同創作，今次新歌以少女的純真視角，透過兩位剛失戀的「姐姐」作為鏡像，好奇地檢視愛情的甜與痛。歌裡既有忐忑與想要被愛、卻也害怕受傷；也藏著對未來勇敢嘗試與學習犯錯的渴望。MV更特別邀請人氣演員蔡蕙琪 (葵芳) 參與演出，為作品增添話題性。

謝茜嘉化身音樂老師

今次粉絲見面會別出心裁地以「音樂課堂」形式包裝 。謝茜嘉擔任主持之外更化身音樂老師與Honey Punch一同開學， 以話劇形式貫穿整個粉絲音樂會，Honey Punch 六位成員Casey、Jacey、Keira、Colour、Chelsa 及Alma身穿校服登場，展現青春活潑的一面 。Honey Punch先演繹兩首大熱跳唱作品《Butterfly》（《蝶式》英文版）及《滑到入心》（Slide），瞬間炒熱全場氣氛 。隨後，「師姐」吳欣彤（Isabella）驚喜現身，聯同Honey Punch六位成員合唱Twins經典金曲《戀愛大過天》及《明愛暗戀補習社》， 緊接下來更演唱了多首Y2K Cantopop跳唱作品，集體回憶殺引來全場觀眾歡呼，令現場溫度急升！

「葵芳」與伍樂城隔空打氣

是次活動除了作曲人及監製伍樂城先生親自到場為成員加油打氣外，飾演新曲《樓上的姐姐》MV內「姐姐」一角的蔡蕙琪Kay(葵芳) 更特別為Honey Punch預先錄製打氣的視頻於現場播放，給Honey Punch一個窩心祝福；除此之外，Honey Punc更邀請了20位來自不同背景的KOL「姐姐」親臨現場應援及到台上分享，與Honey Punch一同與全場觀眾溫馨合唱《樓上的姐姐》，姐姐們更同步IG直播，合共有數萬人一同見證。活動尾聲，一向寵粉的Honey Punch特設了近距粉絲互動「擊拳（Punch!）」環節 。數百名粉絲在桌前排隊，一對一與六位成員擊拳互動， 與Honey Punch合照之餘更可用手機錄下專屬的擊拳畫面 ，為見面會畫上圓滿的句號，整個活動氣氛場面墟冚，粉絲於活動完結後1小時仍未散去。