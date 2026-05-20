黃建東獲委任葵青安健牙科診所健康大使 自揭曾暴肥217磅靠兩招擺脫健康危機

葵青安健協會（前稱：葵青安全社區及健康城市協會）繼2024年設置流動牙科診所後，最近於青衣長安邨安清樓全新開設「安健牙科診所」，日前更特別舉行《「葵青安健協會–安健牙科診所」開幕禮暨「健康笑容由『齒』起」嘉年華》，邀請藝人黃建東（東東）擔任大會司儀，聯同一眾嘉賓共同主持開幕儀式。席間東東獻唱一曲《平安郁》牙齒健康版帶動現場氣氛，更獲大會宣布委任為葵青安健協會本年度「葵青健康大使」，代表向葵青區居民宣揚健康訊息，鼓勵大眾「早預防，早發現，早治理」，他說︰「成日話健康係人生最重要嘅財富，擁有強健體魄先有本錢追夢，活出快樂人生，所以千祈唔好諱疾忌醫，最好定期檢查，守護好自己嘅牙齒同身心。」當日現場特設多個健康攤位活動，東東亦趁機參與護齒小遊戲，並進行肌少症風險評估、免費醫生諮詢等，了解自己的身體狀況。

黃建東曾達217磅疑糖尿病前期

談及重拾健康體態，東東坦言兩年前體重不斷攀升，最高峰達217磅，導致身體機能失調：「嗰時膽固醇接近超標，食親飯都包尾清盤食極唔飽，懷疑係糖尿病前期徵狀，我唔想咁後生就要長期打針食藥。」面對健康危機，加上希望以最佳狀態拍攝人氣劇《正義女神》及真人騷《福祿壽訓練學院》，東東決定扚起心肝減肥，最終透過改善飲食習慣、保持恆常運動，成功揈甩30多磅贅肉，各項身體指數亦恢復正常。

黃建東友參加室內健身接力賽

最近東東不僅愛上跑半馬拉松，本月中更首次挑戰大型室內健身賽，「同朋友參加接力賽，我負責推雪橇和藥球投擲項目，雖然比以前Fit咗好多，但體能和耐力依然係隊中最弱嗰個。練習時表現唔太理想，好擔心連累佢哋，大家仲笑話一個半鐘內完成已經算執到，點知我哋1小時29分完成，開心到癲，真係不枉我之前努力鍛煉。」並盼能持續勤力操練，下次挑戰室內健身雙人賽。