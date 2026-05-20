93郭嘉駿正式解凍！首認因鬧公司被雪：係我衰咗 曾諗過解約轉行 瘋狂反思決做謙虛藝人

ERROR成員郭嘉駿（193）自年初疑因言論風波被公司MakerVille「雪藏」後，近日正式「復出」。早前193郭嘉駿現身於尖沙咀商場的巨型玻璃箱內，展開自困74小時「公開生活」，原來他為個人單曲《呆等》宣傳，現場有經理人、助手、化妝師及髮型師跟場。

193郭嘉駿認鬧公司「衰咗」

經過四個月被公司「雪藏」，今日（20日）193郭嘉駿於520大日子出關，大批「老婆」到場支持。現場播放新歌MV期間，身處玻璃箱內的193郭嘉駿，見他感動到眼紅紅。193郭嘉駿親自解說被「雪藏」原因：「我成日同網民對罵，網民話我係『擦鞋仔』，我就唔係「擦鞋仔」，係我衰咗！竟然有邊個打工仔會鬧公司，同公司投訴，仲要向外投訴，呢個好大問題！」

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193郭嘉駿曾想過不會再見到粉絲畫面

當193郭嘉駿見到司儀，憶起當年一起拍攝《花姐ERROR遊》好辛苦，令他感觸到想喊。他自爆有份策劃MV，但導演加插要他寫信粉絲戲份，當時他即場爆喊，導演更沒有Cut機，本身有少少搞笑，最後出來效果好溫情。談到粉絲的熱情表現被感動到眼紅紅，193郭嘉駿接受訪問時指拍攝MV過程中，令他感動到崩潰流淚，自己是很容易觸動淚線的人，所以見返司儀後諗返好多回憶。問到今日是否正式「解凍」，193郭嘉駿表示有想過自己是否不會再見到粉絲的畫面，但今日又回到熟悉的畫面，之前也曾擔心會有陌生感覺，但「休息」這四個月來好多謝同事，以及幫過他的人，以前個人懶會收埋自己，不想擴闊社交圈子而不回覆，今次獲得好多人關心，也會派心畀like又會講多謝，193郭嘉駿更坦承因出關緊張到手震震：「係呀！今日有啲緊張，好似呢段休息期間，自己去旅行都好低調，出街買嘢都係點對點，唔喺大眾視線。」問到「休息」期間可有出現情緒問題，193郭嘉駿說：「我情緒一向有問題，我唔介意承認我EQ低，但相對就IQ高，我係ERROR入面最高IQ嗰個，好耐之前我曾經睇過醫生，自己解決咗！算係半個心理學家，總之要自癒修復。」

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193郭嘉駿表明以後做個謙虛藝人

193郭嘉駿又指以前的自己不會主動鬧人，但被人鬧就會反擊，經過睇書後明白改變不到別人鬧自己，現在會改變自己想法。提到有指他因失言而得罪高層，193郭嘉駿表示以後做個謙虛藝人，是網民所講的「偽人」，自己一向是「偽人」，因為曾經做甚麼被指假的，等於今次的行為藝術，本身個人是真，也要修飾。談到他是否經一事、長一智，193郭嘉駿表示這幾年是經十事、長十智，以前好忙沒有太多反思機會，今次「休息」四個月有時間反思可以放空自己，亦明白到不要理會別人的課題。談到網民指他今日「復出」原來為推出新歌搞場「大龍鳳」，193郭嘉駿表示出歌當然要宣傳，自己也不想欺騙大家的信任，雖然自困玻璃箱，但粉絲這幾天黃雨、下雨也等他，不過亦有人討論鬧他，也明白完美的人也會被抽秤，但網上鬧他的人也當作為他宣傳，令全香港人都留意到他出歌，不過他已經停玩Threads，當中大部份網民也是人生不開心找人發洩。談到未來動向，193郭嘉駿表示剛推出新歌，亦會拍廣告、綜藝節目外，並會復出《晚吹》，還有其他工作安排中。

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193郭嘉駿親自解說被「雪藏」原因

其後193郭嘉駿親自解說被「雪藏」原因：「我成日同網民對罵，網民話我係『擦鞋仔』，我就唔係「擦鞋仔」，係我衰咗！竟然有邊個打工仔會鬧公司，同公司投訴，仲要向外投訴，呢個好大問題！我係老闆都唔止雪啦，一嘢趕走佢，所以覺得公司對我非常厚道，咁快出返嚟，四個月之喎！如果其他公司雪都唔係呢個程度。」問到跟公司關係最差時候可有談及解約，193郭嘉駿承認曾經有想過有無其他地方去，或者不做藝人，都有其他商量的方案，公司亦有叫他早點出來，但自己想「休息」長時間一點直至七月，而公司覺得現在是最好的時候出來，又笑言自己是ViuTV吉祥物，有些節目會歸位。問到可需續約才可以復出，193郭嘉駿說：「未續約！但傾向有你有我，一定留畀MakerVille，合作模式開心就會繼續做，公司唔開心都未必要你啦！」提到有傳他跟經理人不和而引發事件，193郭嘉駿表示現在很和諧，也多了好多人幫手，越多人做事越好，自己也舒服好多，因為以前自己好執著，事事親自做，現在多人幫又做到事。