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周慧敏美國巡演指定黃劍文合唱 感恩告白：祂安排你來守護我

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-20 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-20 HKT

前年10月黃劍文在麥花臣場館舉行人生首場個唱《黃劍文 Stand By Kimman演唱會》，等了8年終於有這機會的他，開心能夠邀請周慧敏(Vivian)擔任演出嘉賓。當晚Vivian感到，現場觀眾如家人一樣來支持黃劍文，而她則似家庭中的大姐姐，所以一定要來撐他，更說：「上頭(上天)落命令我們要彼此相愛，互相鞭策，我相信你在音樂路上將會繼續發光發亮。」

禮尚往來互撐

然而近日女神周慧敏(Vivian)正努力為她將於美國舉行的《地老天荒愛一場周慧敏巡迴演唱會》的雷諾站及大西洋場站演出進行綵排。這次就如之前擔任黃劍文演唱會嘉賓時所說，她以大姐姐身份禮尚往來，邀請了黃劍文擔任這次巡迴演唱會的嘉賓。

黃劍文感恩能夠同行 

昨晚Vivian上載了一張與黃劍文的合照到網上，並留言感謝說：「多謝你當我美國演唱會的嘉賓，在這個特別的日子，我只想和你合唱，因為我知道你是被祂安排來守護我的。今天在綵排現場，回頭四周看一下，發現Kimman原來已經靜靜來到坐着。最近每次見到Kimman都覺得他在發亮，那種光很溫柔，帶着聖潔，看到你的微笑，心裏已得安慰。」
另外，Vivian表示：「我已經收下大家對她說的話，有心有愛。」她會帶着大家給她的力量，盡心完成這次的表演。而黃劍文也多謝Vivian的邀請，並表示：「感恩能夠同行，除咗多謝，冇嘢好講。」

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