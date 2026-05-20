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前AOA珉娥遭性侵訴訟4年二審判決出爐 加害者認罪18年噩夢終結

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-20 HKT

韓國女團AOA前成員珉娥過去曾多度公開可怕的童年，並自爆14歲時遭性侵。事發相隔18年，經歷長達4年的訴訟，終於在5月19日迎來曙光。昨日（19日）法庭二審判決出爐，加害者承認性侵，傷害罪並未成立，但珉娥欣慰地表示：「就算只有承認一項罪名，對我來說就已經是很重大的意義了。」

AOA珉娥年來受情緒困擾

珉娥多年來受情緒困擾，今年初甚至一度情緒不穩定，輕生被救回。珉娥曾發文透露，國中時期遭到性侵，喜歡的男生把她帶到陌生男子家，在場還有一名壞學生，珉娥因害怕想離開，卻遭到暴力對待，更遭到施以性暴力，珉娥被拖到房間裏性侵。

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珉娥當時年僅14歲，沒有去醫院、亦沒有報警、更沒有求助。因為事件在18年前發生，珉娥礙於當時的社會氛圍，只能選擇隱忍與隱藏。珉娥為公義得到伸張，在網上寫道：「在受害者的立場上，有罪、無罪固然重要，不過就算只有承認一項罪名，對我來說就已經是很重大的意義了，不論如何，已經證明了那個人是個壞人。」

AOA珉娥以自身遭遇鼓勵其他人

珉娥表示手上還有很多未解難題：「感覺像是完成了一項長久以來的功課，現在心情輕鬆了不少，我也會繼續努力解決其他功課。」珉娥更用自己的遭遇，呼籲其他有相似經歷的人，不要責怪自己，並勇於發聲。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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