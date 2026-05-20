JJBABY 細孖Jaybie 勝出《明日之星》 淚灑現場感謝姊姊 Jaybo 全能實力獲大聲@BIGBANG、許齡智盛讚

香港 Dr Angel 唐安麒 創辦的ACE Entertainment 旗下藝人、雙胞胎組合 JJBABY 妹妹 細孖Jaybie，近日在韓國大型偶像選秀節目《明日之星》中表現驚豔，於總決賽中脫穎而出，成為七位勝出者其中之一名成員，為港爭光。在公佈勝出名單的緊張時刻，擔任導師的 BIGBANG 成員 大聲（Daesung） 給予了 Jaybie 極高的評價。他形容 Jaybie 是「一位打破了音樂風格界限、證明了第五代偶像素養的成員」。節目「導師」許齡智（Heo Young-ji） 亦在評語中對 Jaybie 的全方位才華讚不絕口。她指出 Jaybie 不僅在強項 Rap 和 舞蹈 上展現了壓倒性的氣勢，在 Vocal（聲樂） 方面的進步同樣令人刮目相看。許齡智表示：「Jaybie 完美掌握了所有位置，是一位不斷擴張自己光譜的『六角形偶像』（全能偶像）。」

Jaybie Rap 與舞技驚豔韓網

回顧 Jaybie 在節目中的表現，她憑藉強勁且流暢的 Rap 功底在首輪演出便成功「奪取視線」。隨後的歌唱及舞蹈環節中，她靈活的肢體表現力與充滿自信的舞台魅力，更讓她在眾多練習生中脫穎而出。不少韓國網民留言稱讚她為「天才型選手」，具備了新世代偶像所需的強大氣場。

Jaybie 感謝姊姊Jaybo一直陪伴在身邊

在公佈勝出成員後，現場氣氛達到高潮。早前從這節目落選的大孖Jaybo，也在現場支持妹妹，Jaybie 激動落淚，因為不能與姐姐一起勝出，感到揪心，在發表獲獎感言時，特別點名感謝一直陪伴在側的雙胞胎姊姊 Jaybo。Jaybie 哽咽說：「這一切真的像做夢一樣。特別要感謝 Jaybo 姊姊，謝謝妳一直陪伴在我身邊，姊姊我愛妳！」現場鏡頭捕捉到坐在觀眾席的 Jaybo 同樣眼泛淚光，姊妹倆隔空相望的感人畫面令全場觀眾為之動容，而且為他們不能雙雙贏得比賽而深感可惜。

Jaybie憑實力贏得韓國專業導師認可

作為 JJBABY 的成員，Jaybie 在香港已累積了不少人氣，此次赴韓挑戰高壓的選秀制度，最終憑實力贏得韓國專業導師與大眾的認可。JJBABY 是YS韓國偶像學院，韓國總校的學生，在校期間極度努力學習，Jaybie 的成功不僅是個人演藝生涯的重要里程碑，也再次證明了香港 ACE Entertainment 培養藝人的國際化水準。