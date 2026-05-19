黃智雯與孩童共舞贏創舉輸體能 讚陳山聰兒子Jaco及張頴康女兒小豆潛質高

忙於為舞台劇《奧賽羅》排練的黃智雯Mandy，因電影《米高積遜》重燃對舞蹈的熱血，近日更百忙抽空，破天荒與近40名同學仔齊齊拍跳舞短片，宣揚舞術，當中更不乏「星二代」：陳山聰兒子Jaco及張頴康女兒小豆；首度與小朋友共舞，Mandy揚言是個人的小創舉，她笑言完成拍攝後整個人「散晒」，皆因每位小朋友都精力充沛，令她回家更有點失聲，慨嘆「老師唔易做」。

Mandy因米高積遜愛跳舞

熱愛跳舞的Mandy，坦言自小最喜歡模仿米高積遜：「細細個因為瘋狂喜歡MJ，會喺屋企自學MJ嘅舞步，仲會偷偷走去舞蹈室觀摩其他人上堂，因小學先選擇學習音樂，到咗初中先正式上舞蹈課。但我覺得跳舞最好從小培養，因為學舞過程除咗培養自信，亦係快樂嘅來源，可以增加表達能力、抒發內心感受。」

為鼓勵從小學舞，Mandy除了邀請近40名同學仔一齊跳舞外，今個暑假將與家姐（Cathy）的教育中心合作策劃一系列舞蹈及演藝課程，透過培訓增強小朋友嘅信心。她說：「其實今次拍攝對我係一個小創舉，第一次同咁多個小朋友一齊跳，畫面幾震撼。見到佢哋好投入，合作性好強，不斷NG重複都冇話好攰要停低，令我諗返自己初初學跳舞時的初心！當中嘅小朋友亦好聰明，就好似Jaco同小豆真係跳得好好，佢地都好有天分。」

黃智雯佩服杏兒湊小朋友兩邊兼顧

拍攝期間，一眾小朋友在鏡頭前展現天分，不過鏡頭後他們就展現出無比的活躍，完成拍攝後沒有半點倦意，還繼續蹦蹦跳跳！對於跟小朋友合作跳舞，Mandy笑說：「當日見到佢哋玩得咁興奮，我都跟佢地玩埋一份，返到屋企真係好攰兼失聲，真係好佩服杏兒（胡杏兒）可以帶埋小朋友一齊工作，放假仲會跟小朋友去放電，簡直係一大挑戰。」Mandy還笑說，與小朋友最好嘅相處方法，就係好似同輩一樣同佢哋一齊玩，不斷向他們作正面鼓勵。

問到Mandy經此之後，對生小朋友可有改變想法？她謂：「還是順其自然啦，但將來如果要自己小朋友學跳舞，我唔會自己教，因為教自己嘅小朋友會容易啲冇耐性，教人哋嗰啲小朋友會好啲。」

