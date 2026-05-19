香港探秘地圖｜關嘉敏成首集MVP  火紅比堅尼出水芙蓉超嫵媚  變身「利智2.0」致敬性感女神

TVB新劇《香港探秘地圖》於昨晚（18日）隆重首播，劇集由視帝黎耀祥及視后龔嘉欣領銜主演，火花四濺。然而，首集焦點卻意外落在了客串演出的關嘉敏（Carman）身上，她憑藉一身極度火辣的紅色比堅尼造型成功搶鏡，一夜之間成為網絡熱話。

關嘉敏火紅比堅尼極火辣

在劇集首集，劇情講述關嘉敏在泳池邊享受日光浴，以一套極為搶眼的鮮紅色比堅尼震撼登場。這套剪裁獨特的比堅尼，完美勾勒出她零贅肉的健美體態和豐滿上圍，盡顯其頂級身材。鏡頭下的關嘉敏，五官精緻，眉宇間散發著嫵媚與自信，無論顏值或身材都極度吸睛，充滿誘人的女人味。

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關嘉敏出水芙蓉極嫵媚

劇中，她更上演了一幕經典的「出水芙蓉」，濕漉的黑髮貼在臉頰，眼神迷離，性感魅力指數爆燈，畫面相當震撼。此外，水底暢泳的鏡頭也將她優美的身姿展露無遺，讓不少觀眾直言目光完全被她吸引。

關嘉敏有利智影子

關嘉敏這次的驚艷亮相，讓網民紛紛聯想起80、90年代的性感女神利智。有網民找出利智當年的經典泳裝照作對比，認為關嘉敏無論在身形線條，還是散發出的健康性感魅力方面，都極具利智當年的影子，更大讚她是「利智2.0」，預言她在劇中「上水」的一幕定必引發網絡洗版熱潮。關嘉敏憑藉這次成功的客串，性感形象深入民心，無疑成為《香港探秘地圖》首播的最大亮點之一。

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