周吉佩衣錦還鄉廣州開個唱 剖白奪獎後家人成箭靶壓力爆煲 感激歌迷不離棄淚灑舞台

周吉佩（吉吉）於過去的星期六(5月16日)帶着《延續．第三人生》演唱會衣錦還鄉來到廣州，與一眾「吉士粉」及觀眾度過感動又熱鬧的晚上。吉吉罕有剖白心聲，更忍不住落淚他自爆曾因得獎後遇反對聲音懷疑自己，承受無比壓力，更影嚮了太太及小朋友，他感謝歌迷這幾年對他不離不棄，讓他由黑暗走向光明，並兩度向樂迷鞠躬致謝，相當感人。

周吉佩衣錦還鄉

周吉佩《延續．第三人生》演唱會-廣州在剛過去的星期六，於正佳大劇院・尚梯館演出。身穿一身紫色長褸的吉吉在樂迷的尖叫聲下出場，以一曲《祝君好》為演唱會揭開序幕，緊接的《深愛著你》，全場樂迷跟着和唱，氣氛高漲。吉吉亦高呼：「終於嚟到廣州喇！由香港去澳門來到今日廣州站，多謝大家陪我去好多地方，呢幾年走過來不容易，感受到大家的愛有增無減。」隨即向樂迷們鞠躬以示謝意！

周吉佩歌迷起哄「解鈕」

吉吉出道時曾以樂隊姿態入行，演唱會上，他唱出Beyond的歌曲致敬，及後更換上紅色閃片西裝，大騷胸肌，唱出《找片天空接收我們》及《手機關掉的一刻》等歌曲，有歌迷大叫要求他再解一粒鈕，吉吉笑說：「已經好低，冇乜嘢睇！再解就露點喇！」全場大笑。接着，吉吉換上一身白色服裝，自彈自唱《高山低谷》、《陪著你走》，期間忍不住感觸落淚。他拭著淚說：「好叻㗎喇！過去經歴好多，我忍到最後先喊出嚟！」

周吉佩剖白奪獎後壓力爆煲

吉吉回想在《中年好聲音》奪冠後，很多聲音說他不值、爆冷。他說：「好多謝你哋畀力量我，見到你哋咁支持我，點解重要拘泥網上唔識嘅人，好多謝呢幾年你哋對我不離不棄，讓我由黑暗走向光明。」吉吉剖白內心感受，指自己家人，包括太太及小朋友都受到影響。他哽咽着說：「我好多謝我太太，知道佢好大壓力，試過我拍節目時打電話畀佢，佢連講一句說話都驚畀人鬧，我知佢付出咗好多，我會報答佢，今年都買咗好多嘢比佢。我亦要多謝爸爸！死啦！越講越喊。」

周吉佩《無言感激》鞠躬作結

吉吉又指很開心終於返到兒時家鄉廣州這個地方演出，他本身籍貫是新會，他說：「今晚廣州的鄉親父老都有嚟！我可以大聲咁講，終於有少少出人頭地返到嚟，話比大家知我係歌手。」演唱會尾聲，吉吉唱出《第三人生》，並與觀眾齊放出紙飛機，期望演唱會盡快飛到下一站，可以在香港或其他地方跟大家再見面。最後的Encore環節，他以《我的親愛》及《無言感激》，並第二度向樂迷們鞠躬作結，為廣州站演唱會劃上圓滿句號。

周吉佩流開心眼淚

演出後，吉吉接受訪問，他坦言來到廣州演出感受很不同，內心的自己走了出來，最後都是越講越喊。這次帶着好多回憶、心情、經歷過的片段返來，有衣錦還鄉的感覺。在台上他更是百感交集，流的眼淚都是開心的，很感動有一班歌迷朋友會這樣支持自己，淚水是為他們而喊。提到他在台上感謝太太，是否會繼續買東西給太太作報答？他坦言一向由太太買，她本身很慳的。但他覺得都要獎勵，所以在母親節買了首飾送給她。問到他下站演出會在哪裡？吉吉目標明年能在香港開騷。

