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MC夢直播否認挪用公司資金 轟EXO伯賢忘恩負義 怒揭車佳媛阿叔嗜賭

影視圈
更新時間：16:15 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-19 HKT

韓國歌手及音樂製作人MC夢去年退出One Hundred Label後，接連捲入與公司CEO車佳媛不倫醜聞，及涉與3名陪酒女有性交易等爭議。對此，MC夢昨日預告於香港時間晚上7時爆大鑊，並邀請記者睇直播，親自澄清。

MC夢被車佳媛踢出公司？

MC夢在直播中提及，與車佳媛共同創立的娛樂公司One Hundred Label，包括音樂想法、與藝人溝通的方式等理念多次爭執，「去年5月我們大吵後各自離開，結果她傳來我家的閉路電視畫面，說我沒有工作只是在玩，還把我和女朋友在一起的畫面傳給我，接着又在所有人都看得到的公司訊息群組宣布『將MC夢排除在旗下廠牌Big Planet Made相關業務之外』，那種被背叛的感覺難以形容，簡單說就是被公司趕走了。」

MC夢昨開直播斥被車佳媛及其叔叔車俊英造豪抹黑。
MC夢昨開直播斥被車佳媛及其叔叔車俊英造豪抹黑。
MC夢指與車佳媛因理念不同經常大吵，直至去年5月，他被車佳媛踢出公司。
MC夢指與車佳媛因理念不同經常大吵，直至去年5月，他被車佳媛踢出公司。

MC夢鬧爆《PD手冊》不道德

MC夢直言，為此事找上車佳媛的叔叔車俊英，卻沒想到車佳媛把他與3名陪酒女搭電梯照片傳給了對方，「那張電梯照片其實與性交易毫無關係，但把它變成性交易照片的人，就是車佳媛的叔叔。」MC夢今年2月被爆與3名陪酒女有性交易，他強調畫面中的女性為自己的女友及女友的朋友，並鬧爆節目《PD手冊》之前將他造塑成不道德的人。

今年2月，MC夢被爆涉與3名陪酒女有性交易，昨他再次否認。
今年2月，MC夢被爆涉與3名陪酒女有性交易，昨他再次否認。

MC夢揭車俊英賭博成癮

MC夢又否認挪用公司資金作非法賭博，更憤怒表示：「這甚麼荒唐的說法？公司錢拿去做非法賭博？資金來源一查帳戶就全部清楚了，怎麼可能用公司錢賭博？」他再指車佳媛的叔叔車俊英向《PD手冊》爆料抹黑他，他稱車俊英是個賭博成癮的人，還曾跟他說：「我給你10億韓圜（約520萬港元），跟我一起去拉斯維加斯吧。」車俊英又經常纏着伯賢，以及鼓勵對方賭博，「伯賢啊，男人就是要會賭博，跟我一起去拉斯維加斯吧。」

MC夢大爆車俊英（右）賭癮嚴重，經常稱要帶他和伯賢去賭城賭博。
MC夢大爆車俊英（右）賭癮嚴重，經常稱要帶他和伯賢去賭城賭博。

MC夢披露THE BOYZ簽約金8,600萬港元

One Hundred Label早前傳出財困，旗下男團THE BOYZ；子公司INB100的EXO成員伯賢、Xiumin與Chen，另一廠牌Big Planet Made旗下的男團SHINee成員泰民，及男歌手李昇基均指遭公司拖欠巨額酬勞，並提出解約。MC夢卻在直播中斥THE BOYZ及伯賢解約是不知感恩，他指當初與THE BOYZ的簽約金高達165億韓圜（約8,600萬港元），是前事務所的3倍，製作第一張專輯時花了70億韓圜（約3,600萬港元），如果THE BOYZ每名成員收了15億韓圜（約780萬港元），10名成員共約150億韓圜（約7,800萬港元），要解約至少還要退回80億韓圜（約4,200萬港元）。

MC夢又批評伯賢跟公司解約是不知感恩。
MC夢又批評伯賢跟公司解約是不知感恩。
THE BOYZ亦向公司提出解約，MC夢直言他們至少要退還80億韓圜。
THE BOYZ亦向公司提出解約，MC夢直言他們至少要退還80億韓圜。

MC夢斥伯賢不知感恩

至於伯賢，公司花了100億韓圜（約5,200萬港元）製作其首張專輯，第2張唱片亦花了約50億韓圜（約2,600萬港元），MC夢指責伯賢說解約就解約，對方只記得自己賺了多少錢，卻忘記公司為他花了多少錢，不懂感恩。

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