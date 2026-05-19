陳奕迅低調入亞博撐康堤首個拉闊騷 藍衫黑袋為避人潮提早離場

陳奕迅（Eason）女兒陳康堤、張天賦（MC) 與湯令山（ Gareth.T）日前在亞博舉行《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，這是康堤自去年出道以來首度踏上大型舞台。除了媽媽徐濠縈在後台全程打點及看著康堤長大的容祖兒現身支持外，原來爸爸陳奕迅亦有悄悄地入場，卻刻意不讓女兒察覺。

陳奕迅聞小歌迷聲即轉身

康堤當日完騷後坦言不知道爸爸有沒有來，但就透露爸爸有在事前以前輩身份過兩招：「佢叫我留力、保住把聲，戴口罩，叫我做自己同enjoy，佢話live最正係投入狀況。」日前，有歌迷在拉闊音樂會接近散場前離開，卻捕獲陳奕迅為避人潮提早離場，見他一身藍衫黑袋，打扮低調，但仍被歌迷認出。該網民表示其女兒得知眼前正是陳奕迅，飛奔上前呼喊，陳奕迅聞聲亦有親切停步轉身，與小朋友握手，並寫道：「Eason聽到小朋友的叫聲才轉身停下來 ，等阿兜跑過去，彎下身握她的手，拍拍她 然後我們就揮手講拜拜啦」陳奕迅與女孩道別後匆匆離開，似是趕著去接女兒「收工」。