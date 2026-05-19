譚嘉儀驚現「肚凸凸」再惹懷孕疑雲？ 離巢一年進駐千萬海景豪宅 吳業坤好奇點解咁有錢

37歲歌手譚嘉儀去年離巢TVB，轉型為獨立歌手，被指越來越富貴。近日譚嘉儀獲邀出席「九龍樂善堂2026年度總理就職典禮暨晚宴」擔任表演嘉賓，在其IG限時動態中，見到譚嘉儀當晚盛裝上陣，卻驚現「肚凸凸」，引起網民關注。

譚嘉儀展現豐滿身材

近日譚嘉儀大方展現豐滿身材，穿上一襲香檳金色的亮片低胸晚裝，裙襬採用超高開衩設計現身活動，譚嘉儀走動時大晒白滑美腿，極度吸睛。不過，在幾段曝光的表演短片中，不少網民的焦點卻意外「錯放」在譚嘉儀的腰腹位置。

譚嘉儀真實身形提熱議

不知是否晚裝剪裁過於貼身，從側面角度看過去，譚嘉儀的腹部明顯隆起，有網民直言與平時在社交平台上發布的「零死角」精修美照有落差。而譚嘉儀早前因模特兒譚嘉儀懷孕，而惹出「美麗的誤會」，今次見到其腹部隆起，難怪令網民再度有所聯想。

相關閱讀：前TVB小花做運動激晒低超胸火辣身材 誘人作品竟由前港姐冠軍操刀 離巢後繼續富貴生活

譚嘉儀近年的財力躍升成為茶餘飯後的話題，有指她近年「忽然富貴」，不僅經常在網上晒名錶，又用Chanel、LV等名牌手袋，更頻頻出海開船P，更飛往世界各地度假。最令人羨慕的是，譚嘉儀早前傳出搬離大埔村屋，進駐烏溪沙的千萬無敵海景豪宅，與影帝古天樂做街坊。

譚嘉儀曾對「發達」傳聞解畫

譚嘉儀曾在網上曝光家居，見到屋內客飯廳極度寬敞，下廚或做瑜伽都毫無壓迫感，大露台更坐擁絕美海景，生活過得相當寫意。譚嘉儀曾對「發達」傳聞解畫，但好友吳業坤（坤哥）曾在其貼文下：「Why u so rich？（點解你咁有錢）」，語氣顯得「葡萄」。

相關閱讀：譚嘉儀愛寵「雲呢拿」成就解鎖做網紅 孔德賢工作周圍飛唔敢領養新貓