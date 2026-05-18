岑麗香搏盡無悔 演活另一個自己 告別「香香公主」 變身硬朗女警｜名人雜誌

岑麗香（香香）入行後從劇集《巴不得媽媽》的「香香公主」開始，演出的角色大多屬於「甜美系」，不過最近她在新劇中就擺脫過往花瓶形象挑戰做硬朗女警，香香視今次為重要的演技突破及成長，之後她更想越級挑戰演奸角！文：霍淇 圖：譚志光

岑麗香在劇集《重案解密》中飾演CID嚴灼穎，首次飾演女警的她不敢怠慢，事前特意參考了很多不同地方的警匪片，而且更在香港結識了一位在重案組工作的女警，去了解對方的言行及工作時的想法和感受，然後投放在角色中。

由「香香公主」變為「香香媽媽」，更挑戰高難度女警角色，香香享受接受新挑戰。

「甜姐兒」變硬朗

要由過往的「甜姐兒」變成「硬朗女警」，香香承認有很多人都覺得她做不到，而當初總監製梁家樹找她演出時，連自己也覺得很驚訝，「我以前拍好多開心、搞笑作品，都會明白點解別人會這樣覺得，今次梁生俾這機會我去試一個好唔同的自己，我真的很想！我付出最大的努力，知道自己已經盡力，就算唔得都不會後悔，我真的好珍惜這個機會，去演一個好唔同自己的角色！」至於當初梁家樹為何會找她演？香香笑指怕問了對方會改變主意，所以不敢問，但知道對方跟梁靖琪（Toby）都認為其他人會在劇中看到完全不一樣的岑麗香，「Toby 都話想別人看到一個跟你不一樣的character，我很多謝她，因為不是每個人都會俾機會你去嘗試新的事情，要找一個已經演過又演到的人是很容易，但要找一個完全跟平常180度轉變的人、去做這個成熟又硬淨的角色，其實都有風險，所以我要很多謝他們！」

廣東話係最大難關

角色上有新突破，連拍檔都有驚喜，今次同劇有「三哥」苗僑偉及「師奶殺手」陶大宇，兩人都是首次合作，香香坦言感覺很特別，因為最初入行要學廣東話時，正是看三哥和大宇的作品去學，「我好記得初初選完美之後，初頭去canteen時見到好多星，三哥是其中一個，我真係覺得OMG，見到我在電視看到的明星，接到角色知道三哥是我的拍檔，還是師徒關係，真的很興奮；至於見到陶大宇也是因學中文時有看《大時代》，然後覺得『哇！經典人物啊！』」不過同三哥做拍檔就令香香感壓力，但這種壓力並非源自三哥，而是自己，「我好珍惜呢個機會，好想做得好點，所以我一定要好努力做功課，唔想因為我講唔到對白而累到大家，如果我做好自己，就會演到！」雖然香香在香港發展已16年，不過廣東話就仍未非常流利，加上今次做專業角色，所以在講對白方面也是一種困難，「因為今次說話要好準確，好肯定去講，不能兜，拍愛情片、嗌交可以停一停諗一諗，喊完再記返對白再講，但今次唔同，所以在練習上也有不同。」她指由於投入角色，所以不用拍攝時都會維持這個狀態，幸好劇集不是在香港拍攝，否則一見到小朋友就會即刻抽離。

想越級挑戰演奸角

今次香香離開香港個半月拍劇，是做媽媽後和孩子分開最長的一次，最初也會擔心，幸好老公幫忙照顧，工人姐姐也好合作，令她無後顧之憂地專注工作，「老公要付出多好多、姐姐又辛苦、小朋友亦沒了很重要的人在身邊，既然他們都辛苦，我就不要浪費時間去掛念，工作的時候全程投入，有時間就打電話給他們，我覺得如果兩樣都做到一半一半，就沒有意思。」身為兩子之母的香香，當初為了照顧兒子而停工，現在兒子日漸長大，她也希望趁對方開始有生活圈子的同時，自己也能重拾拍劇這愛好，挑戰完女警之後，香香希望嘗試做奸角，「以前別人都認為我是花瓶，或者只能做開心的角色，不能做奸角，但今次我竟然做到好硬淨的女警，所以我都很歡迎有不同的挑戰，見到這套劇有那麼多好勁的演員、大家都咁放咁癲，我都想試下！」

41歲扮學生妹唔使靠AI

入行被稱為「香香公主」的她，今日已是「香香媽媽」，她坦言有時都會懷緬年輕時想做就做的自己，但都會感恩今天所擁有的。提到香香不經不覺已41歲，而大家對她美貌的要求仍然很高，早前就有網民看完香香的社交網指她老了很多，香香認為最重要是要接受自己，「時間是不會停，別人要求我個樣不變是不合理，我覺得要珍惜依家呢刻，鍾意 take care 自己就盡量去做，要保證自己健康，但我其實覺得有變化是好的，become a better version of yourself其實是好事！」她又提到劇中自己都會扮學生，笑言最初都有壓力，因年齡已是角色的雙倍數，「我記得拍《貓屎媽媽》都着過校服，當時年齡好像已20尾，已經覺得『哇，仲扮唔扮到？』沒想過會再發生這件事，但我又覺得可以試下，睇下點。」最搞笑是她也曾因此問導演和監製，到時是否會用AI技術來調整？不過對方就表示沒有，要靠她自己，由於拍攝時只能化淡妝，所以香香為了這個場口也做了很多，除了要確保有足夠的休息外，起床後又做運動又敷面膜又用機器按摩臉又拉筋，希望出到來的效果大家能欣賞。

Hair by SingTam@artifyLab

Make up by Zoe Fan

Outfit @harveynicholshk

場地：FWD House 1881

