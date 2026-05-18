《IT狗2.0》大結局放映會感動 陳瑞輝陳漢娜驚喜突襲實體展覽瞬間變粉絲見面會

ViuTV人氣原創劇《IT狗2.0》自開播以來話題不斷，隨着劇集於上星期五晚迎來大結局，身兼導演及監製的簡君晋（阿簡）特意在當晚舉辦戲院放映會，邀請劇中主要演員包括凌文龍、陳漢娜、岑珈其、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、李靖筠、魏浚笙（Jeffrey）、周祉君、鄧子超及張錦霞齊齊現身，與幕後團隊一同見證《IT狗2.0》終極感人大結局！

導演簡君晋向整個團隊致謝

放映會上，台前幕後齊齊收看大結局，見證劇集圓滿落幕，現場氣氛推至頂峰。導演簡君晋感性向整個團隊致謝：「由開播以嚟，每一集見到網民嘅熱烈討論同拆解劇情，對我哋台前幕後係最大嘅鼓勵。最開心係見到觀眾打開電視追劇，社交平台有好多post，喺餐廳遇到有觀眾多謝套劇，真係非常感謝每一位演員同幕後兄弟姊妹嘅全心付出！」

「paypayverse」展出經典戲服及劇中道具



除了戲院的感動時刻，在放映會舉行前，阿簡亦率領一眾「Paypayduck」成員，驚喜突擊位於荔枝角的《IT狗2.0》「paypayverse」實體展覽！一眾演員甫現身即引起現場哄動，眾人隨即在展出的經典戲服及劇中道具前合照留念。而專程到場朝聖的劇迷見到主角群無預警「空降」，更瞬間將展覽現場變成粉絲見面會，大排長龍輪候合照，場面非常熱鬧。雖然電視播映已經完結，但這股劇集熱潮依然持續延燒！由導演簡君晋、服裝指導陳巧倩及美術指導袁俊豪親自策展的「paypayverse」展覽，將會繼續開放至5月22日。展覽選址荔枝角D2 Place TWO 地下 P2P，由上午10時至晚上10時免費開放予公眾參觀。歡迎廣大劇迷把握最後幾日機會到場打卡留念，延續「IT狗」狂熱！