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193入玻璃櫃第二日父母帶水果探班 逾百粉絲嗌老爺奶奶

影視圈
更新時間：21:15 2026-05-18 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-18 HKT

歌手193（郭嘉駿）昨日（17日）以一身睡衣造型「進駐」尖沙咀The ONE的戶外玻璃櫃，今日（18日）活動進入第二日，除Jackal@Dear Jane、Delta T等一眾圈中好友親臨「探望」，現場突然迎來兩位極具份量的神秘貴賓——193的爸爸和媽媽！「3爸3媽」特意帶同阿仔最心愛的生果探班，為冰冷的「玻璃櫃」注入滿滿的家庭溫暖。

193支持者認親認戚

今晚約6時30分，193父母突然驚喜現身。見到阿仔在玻璃櫃內，兩人隨即送上特意準備的愛心生果，包括提子、哈密瓜及橙，實行用美食與溫情為阿仔全方位打氣！現場守候的近百位「老婆」一見到193父母現身，隨即陷入瘋狂，全場齊聲大叫︰「老爺！奶奶！」認親認戚，現場氣氛瞬間被炒熱，既溫馨又搞笑！

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