黃淑蔓首任評審主動向亞軍張卓堯「表白」：我好鍾意你 挑戰《唱錢》唱功被受肯定有滿足感

《JOOX港樂新聲2026大灣區唱將大賽》昨晚來到總決賽。經過兩輪激烈比賽，最終由21歲於英國留學，曾修讀古典音樂的趙煦齡（Caitlin）奪冠，而大熱的張卓堯以0.5分之差屈居亞軍，他兼奪現場投票的「最佳人氣獎」，而季軍為黃禮鍰。

黃淑蔓首任歌唱大賽評審。

黃淑蔓任評判勾起不少回憶。

彭家麗與黃淑蔓屬於不同年代歌手，卻可以一起為歌唱比賽擔任評判。

各評委均專心以專業眼光選出三甲人選。

黃淑蔓追問亞軍年齡

8位新世代唱將登上麥花臣場館舞台，爭奪年度最強「港樂新聲」寶座，其中亞軍張卓堯深得評判之一黃淑蔓（Feanna）喜愛，公開向對方「表白」，笑說：「我好鍾意你呀！你幾多歲呀！」卓堯即時一臉尷尬又害羞回應自己22歲。淑蔓笑說：「我24歲呀！」台下觀眾立即起哄，Feanna補充指自己是喜歡對方聲底厚，所以有加印象分。而冠軍趙煦齡（Caitlin）在第二輪獻唱《偷情》時，被評判指其樣子不像偷情，完全不夾，但最終她仍以實力唱功勇奪冠軍。賽後，張卓堯對於被黃淑蔓公開「表白」，他表示有如此勁的歌手欣賞自己也是開心的。而冠軍趙煦齡被評審指㨂錯歌，她不會難受，會視為學習及挑戰的一部份。季軍黃禮鍰奪季軍已很開心，之前她曾參加過《中年好聲音》，熱愛唱歌的她都會繼續參加不同比賽。

黃淑蔓任評判勾起不少回憶

黃淑蔓今次是首次擔任歌唱比賽評審，她表示由小學開始便參加了很多歌唱比賽，故這晚勾起不少回憶。她明白每位表演者在上台前都會很緊張，她也是一樣。黃淑蔓會跟據音準、拍子、台風、感情四方面表現評分。提及得獎者將灌錄一首屬於自己的歌，並於JOOX音樂平台推廣。她笑說：「我都好想參加呀！這是一份很好的獎品。」賽後，提到她主動向亞軍張卓堯「表白」，她笑言很喜歡對方的歌聲，唱歌時狀態很永放鬆，笑指自己性格一向主動。

《唱錢》贏得三萬元很開心

早前她參加音樂節目《唱錢》挑戰成功，唱功被受肯定，被視為新一代歌手標杆。她很感謝大家支持，當日錄節目時心情都很緊張，最終可以為家庭觀眾贏得三萬元都很開心。原本叫了父母在聊天室留言抽獎，雖然最終未有抽到，但能像打機過關一樣，過到最後一關都是很有滿足感的。同為評判的彭家麗稍後在內地推出HIFI碟，她希望在今年八月前發行。

