前港姐陳倩揚自爆早婚惹禍！遭高層狠批結婚生子「冇幻想」 崩潰痛哭吞下委屈成功發奮大翻身

港姐出身的陳倩揚（Skye）在2008年奪得亞軍而入行，簽約TVB後主力向主持方面發展，其後被安排在《東張西望》任主持，因表現出色令人留下深刻印象。陳倩揚在26歲的時候，與拍拖8年的科學家男友陳浩然結婚，婚後先後誕下二子一女，近日陳倩揚接受方健儀的YouTube節目「女人方言」，自爆當年結婚生子後，她的世界出現了急劇轉變，對她的演藝事業帶來挫折。

陳倩揚有結婚計劃後工作有重大轉變

陳倩揚在訪問上稱當公司得知她有結婚計劃後，處境劇的安排最終「無疾而終」，本來她並未感到後悔，因為她認為不需要為了等待未知的獎項而推遲自己結婚生子的人生大事，直到有一次公司高層直接對她說：「結婚生仔係你自己嘅選擇，而家你覺得冇人會搵你做嘢，都係你自己揀。」對方更直白地表示，客戶找女主持都希望找單身、有「女神感覺」的，直指結了婚的她已經「沒有幻想」了。

相關閱讀：陳倩揚舉家移民多倫多展開新生活 明年40歲計劃再踏校園進修

陳倩揚一度質疑自己是否選錯了路

陳倩揚坦言當因這番狠話而深受打擊，坦言當時坐在床邊崩潰痛哭了一個小時，甚至一度質疑自己是否選錯了路，雖然她從來都不覺得有甚麼是對錯，因為當時跟著自己的人生規劃結婚、生孩子：「我見到小朋友係好享受同滿足做嘅事情，但係如果事業迎來一個咁嘅停滯期或衝擊，我都會不期然諗係咪真係有問題？」不過陳倩揚擦乾眼淚後，決定化悲憤為力量，深信「不要被它綑綁著你」。她憑藉每一次接到的工作都交出200分甚至500分的表現：「有啲公司話搵我唔到，成日都話冇期，但係我話唔係呀，我有期，咁你就知背後嘅操作。」最終陳倩揚以實力和口碑贏得客戶的信任，在「媽媽市場」大放異彩。因接了很多不同的代言， 公司的待遇上亦有轉變，但到懷了第二胎突然被《東張西望》暫停主持工作。

陳倩揚學會了時刻要保持最佳狀態

陳倩揚透露，當時懷孕7個月，雖然肚子已經頗大，但平時出鏡不太察覺。某次她以參與者身份出席記者會，見原本的司儀同事趕不及到場，便出於好心頂替上陣。沒想到此舉讓高層見到真人驚覺她「個肚原來咁大」，翌日便立即收到電話，要求她暫停《東張西望》的工作，陳倩揚坦言當時覺得非常錯愕和受傷，幸好當時的監製嘉玲姐（張嘉玲）為她擋下不少難聽的說話，並安排她多做一集向觀眾好好道別。這次事件讓她覺得雖然滿腔熱誠，但也明白到娛樂圈的現實，學會了時刻要保持最佳狀態來保護自己。陳倩揚沒有怨天尤人，反而展現出強大的心理素質。她表示，近年面對任何不好的事或人，心中只有「爭氣」兩個字：「外面改變唔到嘅事，我睇下有冇乜嘢方向可以自己改變。」她將每一次挫折視為學習的機會，用行動證明結了婚、生了孩子的女性，事業絕不會因此而完結。

相關閱讀：40歲陳倩揚Fit過做女再出書分享食住瘦技巧 繼續教育市民減肥唔使捱餓最重要食啱嘢丨獨家

前港姐張舒雅早已退出娛圈：

陳倩揚在TVB做主持月入六位數

陳倩揚曾表示在TVB做主持收入與時間穩定，令她身處安全網如魚得水：「最高月薪係會有六位數，《東張》每星期有兩個騷，仲有其他東華保良live騷，出面又有司儀job，有時一日走兩場。」她坦言喜歡主持《東張》，令她有時間維繫家庭：「我好鍾意做《東張》，時間同收入穩定，4點對稿，8點live準時完，就可以返屋企食飯，出面唔少主持工作亦因為《東張》認識我。」不過在2015年12月《東張》一眾主持大換血，對陳倩揚一下子接受不了，在網上大爆「一朝天子一朝臣，你懂的！」陳倩揚說：「當時打擊大，係好唔捨得成個團隊，嗰時我三字頭衝動底，換轉而家四字頭，我會吞咗佢。而家我好多嘢都會吞，但當時真係不斷問點解。我仲好記得，當時喺商場收到電話，係喊喊喊，喊咗好耐。」陳倩揚被調走翌年拒絕再續約並往外闖，近年轉型成減肥達人及書展賣書女皇。