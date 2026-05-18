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林憶蓮德啟演唱會尾場丨鍾楚紅陳慧琳驚喜同框睇騷忘我狂跳 經典快歌Medley炸爆全場二度Encore完滿落幕

影視圈
更新時間：07:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-18 HKT

林憶蓮一連兩場《迴響巡迴演唱會 》昨晚於啟德主場館舉行尾場，全場爆滿。今次是憶蓮相隔9年再在香港開騷，吸引陳慧琳、鍾楚紅、黃耀明、楊千嬅與老公丁子高和兒子丁進諾、蔡一智夫婦等前來捧場。

林憶蓮全廣東歌揭幕

今次憶蓮特別為香港站準備了全廣東歌歌單，演唱會以《breathe In...breathe out》揭開序幕，之後身穿紅色歌衫的憶蓮在舞蹈員圍繞下現身舞台唱出《沉淪》，唱到最後更飆高音，令全場拍手尖叫，隨後她又唱出多首經典歌曲如《天大地大》、《傾斜》、《寂寞流星群》、《枯榮》等，不過當她唱到《還有》時就稍為有點出錯，其中一句唱快了，不過她亦即作出調整，之後憶蓮行上飛船唱《微涼》，雖然頭場時她唱這首歌時忍不住喊，但今次憶蓮就沒有喊，反而笑容滿面地不斷揮手向粉絲打招呼。

林憶蓮哽咽告白「終於返屋企」

全晚以歌會友的憶蓮唱了接近20首歌後終開金口，她先講了4次「多謝」，然後說：「多謝大家，大家好嘛？」然後又不停講「多謝」和「Thank you」，台下的歌迷不停狂叫，憶蓮表示自己忍喊忍了好耐，見到大家也很感動，並指巡迴去年開始已做了一年，期間很多人問她何時回香港開騷：「點解我巡迴完咗，最後一站先嚟到香港，其實我覺得香港係我成長嘅地方，亦都係我最在乎嘅一個站，唔可以話係一個站，因為呢度係我屋企。」她解釋深圳站完成後也花了點時間才決定是否要做香港場，考慮的過程中自己會想是否能做到一個專屬香港的演唱會，而此時她說話亦開始哽咽：「因為香港俾咗我好多好多，所以亦都想將最好嘅帶俾大家！」說話期間她終忍不住落淚，頻頻用手抹淚。

林憶蓮望能給掌聲仍為樂壇努力朋友

她指在籌備今次演唱會的時候有很多回憶，也有很多想表達的事情，所有舞台上的設計，其實是想傳達對香港的感情和愛：「終於返屋企喇！我亦都希望大家會記得今晚，我哋一齊分享嘅每一個片段，雖然生活入面可能有好多時候我哋唔會每日過得好順暢，或者每日過得好如意，我哋每每都有脆弱嘅時候，我希望大家係需要力量嘅時候，可以記得我哋今晚一齊分享過嘅愛同感動，多謝大家！」她又指雖然離開了香港樂壇一段時間，但仍然為過去的努力覺得驕傲，也希望大家能給予多些掌聲給仍然為香港樂壇努力不懈的朋友，希望他們能夠更多信心去做得更好，而她之後唱出演唱會最後一首歌《再見悲哀》。

林憶蓮歌迷high爆起身狂跳

Encore環節，身穿黑色冇袖衫配紅色長褸的憶蓮再上台跳唱快歌Medley：《一分鐘都市一分鐘戀愛/ 瘋了/ 灰色/ 推搪/ Diva》即焫㷫全場，歌迷high爆起身狂跳，就連陳慧琳與鍾楚紅也起身跳和狂揈螢光棒，隨後她再唱出《感情不老》和《依然》作為演唱會終結。不過完場後歌迷不肯走，大叫Encore，而狂叫超過5分鐘後，憶蓮再次上台二度Encore，唱出《激情》及《你是我的男人》，為今次的香港站劃上完美句號。
 

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