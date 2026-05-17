周志賢從怕醜仔蛻變成國際名模 靚媽崔加寶妙用挫折教育│名人雜誌

80年代獲TVB力捧的「銀河十星」之一的崔加寶（前名崔嘉寶），與晨曦足球隊班主周文曦誕下兩子一女，婚後淡出幕前專心相夫教子。現時她的三名子女均已長大，並在外地各有發展。其中，孻仔周志賢（Dave），小時候害羞又安靜，沒料到如今已站上國際舞台，穿梭各大時裝周，與全球Top 50超模同行，成為時尚圈備受矚目的模特兒。而當年的Dave被媽媽視為只會默默吸收的「海綿」，現在卻反過來，在媽媽遇到煩惱時，成為了她的心靈引路人。撰文：娛樂組 攝影：譚志光

周志賢擁有高挑修長的身形，充滿東方特色的面孔，難怪能在國際時尚圈中冒出頭來。

眼前的Dave身形高挑、輪廓分明，極具東方特色的臉孔在國際時尚圈中特別具辨識度。現時的他在英國住，正職是一位國際級模特兒。談到入行經過，他直言無心插柳：「小時候媽媽跟我說可以嘗試做模特兒，我完全沒有理會，覺得是另一個世界。」直到疫情期間從英國回港，在一個機會下他抱着一試的心態去面試，誰知數月後獲米蘭模特兒公司垂青，從此在歐洲展開模特兒之路，「當時意大利我都未去過，自己一個人去工作，一去就3個月。」



向來性格害羞的他，逼着要自己與攝影師、行內人溝通，漸漸由內向變得開朗。崔加寶回想當日是看到兒子的潛質：「他高，樣子比較特別，有些中國人的特色，眼細細、輪廓鮮明，外國人會喜歡。」她那時鼓勵Dave去嘗試，但從不插手，亦沒有刻意去查公司的背景，「我完全放手，就說你去試試玩吓。」

走上LV時裝騷天橋

談到最有成就感的一次經歷，Dave毫不猶豫說是首次現身巴黎時裝周。「第一個show就是行LV（Louis Vuitton）。」他記得當時身邊每一位都是全球排名Top 50的模特兒，「我每一個都認識，他們全部是全世界最頂尖的model，我也不知道為甚麼自己會被選中。」經歷casting、試衫再到踏上T台，那一刻的震撼至今難忘，「我在那裏跟他們一起行，覺得自己努力了這麼多年，有回報的感覺。」

24小時On Call

對於自己的工作成績，Dave謙虛稱：「我已經算是很幸運的那一批，每次去fashion week，基本上最少都有一個show可以行。」他說朋友曾告訴他，有七、八成模特兒入行比他久，但可能幾年才能走上一個show。然而，這份幸運背後，是無數次凌晨的臨時通知、24小時on call的游擊式生活，「很多時候凌晨3點打給我，6點就要飛去某個地方，完全無法計劃任何事。」如此漂泊不定，正是國際名模工作的真實寫照。

與品牌建立深厚交情

比起一閃即逝的T台時刻，原來Dave更鍾情與品牌內部合作。他在倫敦時曾與Alexander McQueen此品牌合作3年，每個星期都有工作，漸漸與團隊建立如家人般的關係，「我有些衣服弄壞了，他們幫我弄些鈕扣；我在倫敦畢業，他們又做了一套西裝給我穿去畢業典禮。」這份情誼比天橋上的掌聲更讓他珍惜，而他對時尚的熱愛也滲透到生活，「以前穿衣服『平靚正』就算，現在真的會看每件衣服的細節、剪裁，全部東西都很美才會買。」透過工作，他親眼見證一件普通布料如何變成高級訂製服，深深明白當中的價值。

「海綿」男孩長成大樹

Dave由一位內向小男孩走到國際舞台，發光發亮，崔加寶的教養之道應記一功，「我從來不寵小朋友，我是負責給他們挫折、訓練他們的人，現在很多小朋友不會抗壓。」她笑言Dave小時候像一塊海綿，「哥哥聽我說兩句就走了，但他聽了1小時都坐在那裏，不駁嘴，就是在吸收你教的東西。」

如今這塊海綿已長成大樹，反過來滋養媽媽，崔加寶表示：「他看事物好有深度，現在會教我很多東西。小時候我教他，現在調轉頭我想吸收他教的東西，大家會好坦誠傾偈。」即使分隔兩地，母子每天都會通電話，感情極好，Dave笑說：「在那邊說話比在香港還要多。」這份坦誠是他們最珍貴的默契。

外貌斯文具書卷氣的Dave卻練出一副健碩好身材，難怪在時尚界發展順利。

Dave首次現身巴黎時裝周，第一個show就是行LV，十分厲害！

Dave的模特兒事業發展順利，曾跟不少高奢品牌合作，包括為Dior拍攝時裝照。

與Alexander McQueen團隊培養了如家人般的感情，Dave十分珍惜這樣的情誼。

100分男友遇上知音

事業有成，Dave的感情同樣得意。他有一位在英國長大的台灣女友，是朋友介紹的，「我拍拖經驗不多，但發覺她和我想法很相似，我們說的東西可以深入到完全沒有答案，所以我們很喜歡跟對方傾偈。」

Dave直言從小思想較同齡人成熟，曾感孤單，遇上女友後終於找到共鳴。而崔加寶早前飛往倫敦探望，對這位「未來新抱」亦讚不絕口，更指Dave是100分的好男友。

涉足商界諗法多多

對於未來，25歲的Dave坦言在模特兒界「已經算老」，casting常遇見16、17歲的年輕人，但他毫不畏懼，正與朋友嘗試創立服裝品牌，品牌會偏向女裝設計，「女生會想試多一些不同品牌，未聽過的品牌，看到漂亮的衣服就會想試。」Dave亦同時在倫敦搞event生意。問他會否進軍娛樂圈？他抱持開放態度：「完全不抗拒，哪裏有機會我就去哪裏。」從害羞男孩到國際名模，再到創業新人，Dave的每一步都有媽媽默默支持。